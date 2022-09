DIM busca de estirar la racha ganadora: recibe a Alianza Petrolera

Deportivo Independiente Medellín recibe este viernes, desde las 8 de la noche a Alianza Petrolera, por la fecha 15 en la Liga BetPlay II-2022, el poderoso acumula cuatro victorias consecutivas y espera que la senda ganadora continúe, al frente está el equipo de Barrancabermeja que necesita reaccionar si quiere alimentar las esperanzas para lograr un lugar en el grupo de los ocho.

Tres novedades tendrán a disposición el técnico David González con respecto al partido anterior contra Envigado. Regresan tras pagar las fechas de sanción Germán Gutiérrez y Adrián Arregui, el ex Junior fue expulsado contra América de Cali y fue suspendido por dos fechas, mientras que el argentino no pudo estar en el Polideportivo Sur, tras llegar a la quinta tarjeta amarilla en el duelo contra Deportivo Pereira. Por su parte, Miguel Monsalve fue convocado por la Selección Colombia sub-20 para los Juegos Suramericanos de Asunción y estará ausente hasta la segunda semana de octubre.



El técnico antioqueño habló sobre este encuentro, vital para la clasificación del cuadro rojo de Antioquia. “Estamos contentos porque el equipo está teniendo esas interpretaciones y se adapta a los equipos. Vamos a enfrentar a un Alianza Petrolera que no se le están dando los resultados, tiene jugadores rápidos por bandas, en las transiciones pueden ser peligrosos, nosotros debemos contrarrestar sus fortalezas y atacar sus debilidades”.



Sobre el momento del equipo, el estratega indicó que “estamos encontrando los resultados, pero no me puedo casar con una sola alineación. Estamos teniendo jugadores que entran desde el banco y nos dan variantes, es muy bueno ver el banco y encontrar respuestas, me tiene contento los jugadores que están llegando de lesiones, de suspensiones, todos tienen un lugar y están aprovechando las oportunidades. Hay que seguir mejorando, no hemos llegado al techo”.



Además, “en el fútbol siempre va a haber errores y cosas inesperadas, con el pasar de los partidos, encontramos un equipo con identidad, sabe a lo que juega y tiene distintas opciones. No está casado con un juego directo y la idea es que sea un equipo que sepa manejar todos los registros, que identifique los espacios y sepa sacar provecho. Lo ideal es que los equipos que dirija David González nadie sepa cómo juguemos y se adapte de acuerdo a la cancha y al rival”.



Datos entre Independiente Medellín y Alianza Petrolera



Por Liga colombiana, Independiente Medellín y Alianza Petrolera han disputado 20 partidos, de los cuales el poderoso se impuso en ocho contra seis de los barranqueños y seis empates. En cuanto a goles anotados, el conjunto antioqueño celebró en 32 ocasiones y recibió 25 tantos.



De nueve partidos disputados en casa, Medellín solo ha perdido dos veces contra Alianza Petrolera, en el 2013 y en el 2014.



Alineación probable



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; Adrián Arregui, Andrés Ricaurte, Jordy Monroy, Vladimir Hernández; Luciano Pons, Diber Cambindo.

DT: David González.



Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Árbitro: Nolberto Ararat (Valle)

VAR: Héider Castro (Bogotá)

TV: WIN Sports +





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8