Golpe a la cara de Medellín: empate 2-2 con Alianza y cojea en la Liga

Deportivo Independiente Medellín igualó 2-2 con Alianza Petrolera, por la fecha 18 en la Liga I-2021. El conjunto rojo estuvo por encima del marcador en dos ocasiones con goles de Javier Reina y Matías Mier, pero el equipo santandereano logró equiparar fuerzas y sobre la hora lograron un empate valioso.



Ambos equipos salieron en busca del control de la pelota, fruto de eso, los primeros cinco minutos fueron muy cortados. Hasta que al minuto 9, Javier Reina recibió un pase de James Sánchez y de media distancia con su pierna izquierda mandó la pelota a la escuadra derecha, abriendo el marcador para Independiente Medellín.



Sin embargo, la alegría roja duró poco, pues al minuto 14, Leonardo Saldaña envió un centro al área tras un tiro de esquina, para que Edwin Torres igualara el marcador, mediante un remate de cabeza desde el centro del área a la escuadra derecha.



Tras el empate, Medellín siguió buscando el arco petrolero mediante remates de media distancia. Sobre el minuto 18, Kevin Londoño de pierna izquierda, por poco anotaba, pero la pelota se fue rozando la escuadra izquierda. Por su parte, los petroleros seguían animados por el resultado y al minuto 20, el ex DIM Bayron Garcés de media distancia inquietó al guardameta poderoso con un remate a ras de piso.



El poderoso no se rendía y al minuto 29, nuevamente intentó vencer la portería de Ricardo Jerez, esta vez con un remate del uruguayo Matías Mier de pierna zurda y que por poco vence al arquero guatemalteco. Cinco minutos después, Javier Reina volvería a poner a prueba al golero visitante.



Tanto fue la insistencia roja, que al minuto 42, Juan Guillermo Arboleda desde el sector derecho envió un centro al área, Leonardo Castro pivoteó la pelota y desde el sector izquierdo Matías Mier con un remate cruzado, venció la resistencia de Jerez pasando nuevamente el DIM al frente en el marcador y alimentando su ilusión de avanzar a los cuartos de final de la Liga. El primer tiempo terminó con dominio del local en cuanto a la posesión de la pelota y las jugadas de riesgo en arco contrario.



En la etapa complementaria, Alianza Petrolera salió a buscar el empate, pero rápidamente Medellín controló al conjunto visitante. Víctor Moreno y Matías Mier generaron un par de llegadas que por poco terminaban en el tercer gol a favor. El equipo santandereano realizó tres cambios en 20 minutos, mientras que en el DIM mantenía su mismo once. Al minuto 20, Roger Torres con un remate de media distancia por poco igualaba la contienda, pero Andrés Mosquera Marmolejo atenazó la pelota.



Al minuto 29, Medellín realizó el primer cambio, ingresando Yesid Díaz, en lugar de Kevin Londoño de discreto partido. Sin embargo, al minuto 30, Luciano Ospina con golpe de cabeza y tras un centro de Cléíder Alzate, asomó en el arco rojo. Pero la pelota se fue demasiado alta.



La visita fue de menos a más y al minuto 43, un centro de costado derecho derivó en gol en propia puerta de Andrés Cadavid, igualando el partido y dejando al DIM muy complicado en el tema de la clasificación a los cuartos de final de la Liga. Alianza seguía inspirado y en tiempo de descuento, Roger Torres por poco marcaba el tercero, el local seguía pasivo y atónito tras el golpe sufrido con el empate parcial.



Al final, Medellín complicó su clasificación al no mantener un resultado a favor que había conseguido en dos ocasiones y lo llevaba en gran parte del segundo tiempo. Alianza por su parte, mostró una mejor cara y con una buena actuación de su arquero Jerez y la convicción del ataque, se llevó un punto de oro del Atanasio.



En la última fecha, Independiente Medellín visita en Manizales al Once Caldas, mientras que Alianza Petrolera recibe en Barrancabermeja a Envigado Fútbol Club.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8