¿El que quieren está ocupado? DIM toma decisión temporal sobre DT

Todavía reina la sorpresa por la salida de David González del cargo de entrenador de Independiente Medellín, a solo tres fechas del final de la Liga Betplay I 2023.

Pero con el cronograma encima y la necesidad de pensar en un reemplazo a largo plazo, la decisión de la directiva ha sido entregar el equipo a quienes están en la casa y tomarse el tiempo que sea necesario.



De esta manera, los responsables de la cantera del club dirigirán al equipo principal en la coyuntura: Sebastián Botero será el entrenador, Francisco Nájera y Roberto Carlos Cortés sus asistentes y Nicolás Ramírez el preparador físico, tal como lo anunció el club en sus redes sociales:

[🔴🔵] El cuerpo técnico de @LaCanteraDIM sub-20 asumirá de forma interina el equipo profesional, con Sebastián Botero (DT), Francisco Nájera (AT1), Roberto Carlos Cortés (AT2) y Nicolás Ramírez (PF).

— DIM (@DIM_Oficial) May 9, 2023

El Medellín enfrenta este jueves a Once Caldas, el domingo a Pasto y el miércoles 17 a Unión Magdalena, todos en el estadio Atanasio Girardot.

​Por fortuna no habrá competencia internacional hasta el 23 de mayo, cuando recibe a Nacional de Uruguay por Libertadores.

Se dice que un entrenador que quisiera el rojo es Alejandro Restrepo, campeón con Deportivo Pereira, pero hasta que termine la Liga Betplay no estará disponible para una posible negociación. Se habló también de Hernán Torres, quien salió de Deportes Tolima.