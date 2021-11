'La esperanza es lo último que se pierde': DIM confía en sumar 6 de 6

Avanzan los días para un nuevo clásico antioqueño, donde el Deportivo Independiente Medellín buscará dar la sorpresa y lograr una clasificación que ahora se ve lejana. El jugador Yulián Gómez es uno de los hombres que busca darle jerarquía desde su juventud al conjunto rojo.



“Estoy contento por haber conseguido el resultado, que haya marcado el gol fue un añadido para mi carrera, nos queda seguir trabajando, luchando para estos partidos que nos quedan y buscar la clasificación”, señaló Gómez.



Además, “le sumamos ganas, actitud para mostrarnos, Medellín es un equipo grande donde siempre hay que aportar. Cada uno tenemos una responsabilidad para que sea lo mejor, sabemos que lo que viene no es fácil, tampoco imposible”.



Sobre esa posición en el campo, jugando más adelantado y con obligaciones ofensivas, el jugador indicó que “hace mucho no jugaba como extremo, era una posición que conocía, la tuve en mis comienzos. Debía cumplir labores tácticas en defesa y en ataque para aprovecharlo de la mejor manera”.



En cuanto a su gol realizado en el partido anterior, Yulián declaró que “el gol es una alegría, una recompensa al trabajo, derrotamos a un rival que se hace duro como local. No me esperaba marcar, pero logré resolver esa jugada de la mejor manera”.



Pensando en los próximos encuentros, el joven lateral explicó que “la esperanza es lo último que se pierde, tenemos seis puntos por delante, varios resultados que se nos tienen que dar, pero somos optimistas y vamos a luchar hasta el final”.



Finalmente, habló sobre el clásico antioqueño, un duelo que ya tuvo la oportunidad de jugarlo. “El clásico abre muchas emociones, nosotros estamos concentrados en lo que queremos, tenemos una semana por delante para esforzarnos, buscar el triunfo y que el equipo esté a la altura para darle una alegría a nuestra hinchada”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8