DIM sufre con las bajas: un fichaje estelar estará dos meses afuera

El Deportivo Independiente Medellín no la pasa para nada bien en la Liga BetPlay 2023-I y en la Copa Conmebol Libertadores en la segunda fase también dejó grandes dudas en el debut ante El Nacional en Ecuador. Una de las grandes preocupaciones no solo por el nivel demostrado en un certamen en el que son antepenúltimos con solo dos unidades han sido las grandes bajas que ha tenido y que les ha privado de tener piezas importantes en el torneo internacional y en las últimas jornadas de Liga.



Aunque Medellín fichó a buenos jugadores en este inicio del certamen, no ha podido tener buenas sensaciones dentro de la cancha y David González ya empieza a ser muy cuestionado en la dirección técnica del equipo subcampeón de la Liga BetPlay 2022-II.

Medellín quiere recomponer la mala situación en la que está en estos momentos en la Liga BetPlay 2023-I, pero se atan a un gran problema que tienen en estos momentos: las grandes y sensibles bajas que han tenido y un panorama en el departamento médico que no es tan alentador. En las redes del Deportivo Independiente Medellín publicaron la última actualización de los jugadores que no están aptos todavía para regresar a las canchas.



Son cuatro jugadores los que están en el departamento médico y dos de ellos son nuevos futbolistas del club para esta temporada esperando recuperarse para ayudar al equipo en salir de posiciones incómodas. Uno de ellos llegó como el gran elegido para echarse el equipo al hombro, pero en los primeros partidos que disputó y posteriormente, tras sufrir una lesión contra La Equidad en una derrota no ha sido el hombre que seguramente habría deseado el DIM.



Andrés Ibargüen tuvo que ser sustituido antes de los 70 minutos en la derrota contra La Equidad hace algunas semanas por una ruptura en el tendón del recto anterior derecho y estará afuera por seis a siete semanas de acuerdo con la última actualización del departamento médico del Deportivo Independiente Medellín. Sin duda alguna, es la baja más sensible que tendrá el equipo en estos casi dos meses en los que no podrá contar con el ex Deportes Tolima.



Yulián Gómez fue baja justo antes de viajar a Ecuador para afrontar el primer partido de la Copa Conmebol Libertadores por una tendinitis en el recto femoral y en el club esperan que vuelva la próxima semana. Sumado a Andrés Ibargüen, otro fichaje sufre una lesión y también estará afuera por varias semanas. Se trata de Jonathan Marulanda que tiene una ruptura muscular grado 2 del isquiotibial derecho. No podrá actuar por tres a cuatro semanas, casi un mes completo afuera de las canchas. Finalmente, el último lesionado fue David Loaiza que salió a los 68 minutos contra El Nacional por una microruptura del isquiotibial. Su recuperación será más rápida, pero tendrá que estar por fuera por una a dos semanas.