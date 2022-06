Medellín es líder del grupo B: venció a Envigado y sueña con la final

Deportivo Independiente Medellín venció 2-1 a Envigado Fútbol Club en la cuarta fecha del cuadrangular B en la Liga I-2022. El poderoso logró marcar diferencia gracias a un doblete de Andrés Cadavid, descontó en el naranja Carlos Ordóñez. Con este resultado, el poderoso tomó la cima del grupo con 8 puntos, uno más que el Tolima.



El conjunto rojo generó la primera aproximación al minuto 3, con un remate de Felipe Pardo que pasó cerca del arco visitante. Envigado reaccionó y al minuto 5 tuvo el primero a través de Yaser Asprilla tras una equivocación de la defensa roja.



El local controlaba la pelota y buscaba el arco contrario con más ganas que precisión. Los centros de costado, eran la herramienta del DIM para atacar, pero ni Luciano Pons, ni Adrián Arregui fueron precisos en el juego aéreo. Mientras tanto, Envigado soportaba y cuando tenía la pelota, buscaba la manera de alejarse de su arco.



Al minuto 30, una incursión del DIM por parte de Vladimir Hernández, el jugador fue derribado dentro del área por Francisco Báez, aunque el juez central Wilmar Roldán no había sancionado la falta, el VAR llamó al árbitro antioqueño para que viera la jugada, un minuto después, el juez central sancionó la falta. Andrés Cadavid quien reaparecía con el equipo cambió el penal por el gol con el que el poderoso se puso en ventaja al minuto 32.



Tras el gol, Envigado Fútbol Club generó un par de aproximaciones que exigieron a Andrés Mosquera Marmolejo. Medellín logró equilibrar su juego y se fue al descanso con ventaja en el marcador.



En la etapa complementaria, en Envigado Fútbol Club ingresó Jesús Hernández en lugar de Diego Moreno. En el DIM, se mantuvo el mismo equipo.



No había pasado un minuto de juego, cuando llegó el segundo gol del DIM a través de Andrés Cadavid, quien de tiro libre venció al arquero Joan Parra. Con el triunfo de La Equidad en Bogotá sobre Tolima y la victoria parcial, el conjunto rojo de Antioquia tomaba la cima del grupo B, con 8 puntos, uno más que el conjunto pijao.



Al minuto 11, Felipe Pardo mediante un remate cruzado, había anotado el tercer gol del partido, pero el árbitro anuló la acción por fuera de lugar. Cuatro minutos después, el mismo Pardo había anotado otro gol y aunque lo celebró, Roldán fue llamado por el VAR. Anulando nuevamente la acción por una falta sobre el arquero Parra.



Hasta el minuto 26, Medellín realizó su primer cambio. Ingresó Bryan Castrillón en lugar de Felipe Pardo, quien aportó en ataque, aunque sus goles que anotó no fueron válidos. Envigado por su parte, realizó dos cambios en ataque. Ingresaron Luis Díaz y Juan Tegüé en lugar de Wilder Guisao y Hayer Mosquera.



Al minuto 28, Envigado Fútbol Club descontó por intermedio de Carlos Ordóñez, tras un pase de Jesús Hernández sobre el corazón del área. El equipo naranja había producido ocasiones, pero hasta esa jugada, lograron concretar.



Sobre el minuto 34, Adrián Arregui tuvo que salir con molestias físicas del partido. En su lugar, ingresó Juan Carlos Díaz y en Envigado abandonó la cancha Luis Díaz e ingresó Daniel Arcila. Con el gol, la visita se arrimó al arco contrario, siendo un equipo muy vertical. En el DIM, se retiró Vladimir Hernández sobre el minuto 40, para que ingresara José Hernández Chávez.



Medellín no se conformaba con la ventaja mínima y salió a buscar el tecero, al minuto 43, Bryan Castrillón generó una muy buena jugada con Hernández Chávez, pero Parra estuvo atento para atajar la pelota.



En la próxima fecha, Independiente Medellín recibe en el estadio Atanasio Girardot al Deportes Tolima, mientras que Envigado Fútbol Club recibe en el Polideportivo Sur a La Equidad.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8