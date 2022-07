Mayer habló sin 'pelos en la lengua': prometió 'mano dura' en el Cali

En una reciente entrevista, el técnico del Deportivo Cali, Mayer Candelo, se refirió a sus expectativas con el verdiblanco en la Liga Betplay II-2022. Si bien ya se estrenó con derrota frente a Deportes Tolima, el entrenador confía en los jugadores que tiene para poder ir por un nuevo título. Este jueves afrontará su primer reto en Palmaseca ante el DIM.

En medio de la conversación que sostuvo con el programa Zona Libre de Humo, Candelo se refirió especialmente al tema Teo Gutiérrez, quien sonó como fichaje para Peñarol, y a quien incluso pusieron en el sonajero como refuerzo para el Junior. Al final, el atacante barranquillero seguirá siendo verdiblanco. El técnico lo respalda pero no le promete protagonismo si no está a punto.



"Yo quiero un equipo que juegue y voy a hacer muy osado en poner jugadores de buen pie, quiero tener siempre el control del balón (...) Yo no vine a imponer nada, pero tampoco a que me impongan a mí, el día que llegue un jugador es porque a mí me gustó, aquí no es poner al canterano, al veterano o al amigo", aclaró Mayer.



Sobre el tema Teo dijo que "está muy motivado haciendo trabajo diferenciado, le estamos ayudando para que tenga un mejor rendimiento y nos pueda entregar mucho más, es un jugador talentoso. Teo es una persona mayor e inteligente, se está preparando muy bien para ponerse a punto, ha aceptado las condiciones del grupo. A él se lo dije, que si se quedaba lo aplaudía y si se iba también, son situaciones para el club que le pueden dar una ayuda en lo económico".



Mayer también mostró preocupación por algunos aspectos en el Deportivo Cali. "Uno no quiere que se vaya nadie, nuestra nomina es corta y está cerrado el libro de pases. A mí nunca me ha preocupado quien se va sino quien está o quien llega, no puedo llorar y sacar excusas, debo ser realista con lo que tengo. Debo preocuparme que soluciones voy a dar con el grupo que tengo. No soy el salvador del Deportivo Cali, no tengo una varita mágica, esto es de trabajo y contar con el apoyo de toda la hinchada para sacar esto adelante. Soy una persona exigente, no le voy a regalar nada a ninguno, el que rinda va a estar".



El entrenador indicó que la situación del campeón de 2021 es algo que le "duele mucho" porque es una institución que conoce bien. "Yo nací aquí, sé de la grandeza que tenemos, nuestra historia. Hoy por equivocaciones y errores estamos pasando por esta situación".



En relación a los delanteros y a la preocupante falta de gol que les pasó cuenta de cobro el semestre anterior, Mayer fue claro y dijo que ya les dio órdenes expresas. "Yo he hablado mucho con los delanteros y les he dicho que no me interesa que la toquen cien veces sino una dentro del área. En lo que hemos trabajado en definición con ellos, es como deben definir, es lo que pueden dar. Lo que me habían dicho es que los delanteros ni en los entrenamientos hacían goles, ya hemos estado trabajando y a Ángelo (Rodríguez) y (Agustín) Vuletich se les ha abierto el arco".