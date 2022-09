Mayer Candelo fue ratificado en Deportivo Cali: a seguir luchando

Este lunes, después de más de tres horas de reunión, el Comité Ejecutivo del Deportivo Cali, fue unánime y ratificó en el cargo al técnico Mayer Candelo y seguidamente al presidente Luis Fernando Mena, quien había puesto a su disposición su cargo, el cual fue asumido luego de la renuncia de Marco Caicedo hace algunas semanas.



Tras finalización de la misma, el presidente nuevamente atendió a los medios de comunicación, para comparecer los resultados que dejó: “se nombró el vicepresidente, será Eduardo Calderón; ya tenemos varios nombres para confirmar el quinto miembro del Comité Ejecutivo y vamos a seguir apoyando Mayer Candelo”.



Sobre su continuidad en el cargo dijo “sigo, no tengo nada temporal, lo hago o no lo hago. Así he sido, he manejado mis cosas y las seguiré manejando. Jalar este barco solo, entre 5 y todos los que trabajamos acá no es fácil, necesitamos la ayuda de todos. Sacrifico mucho más de lo que ustedes se imaginan, tengo condiciones que si no voy por ellas, ayer me hubiera ido. Dije que sí que era el problema me iba y me dijeron que no”.



Contó la razón de sostener el proceso: “la única condición para mantener a Mayer es una, hay que empezar a tener un estilo de juego. Si seguimos cambiando cada seis meses o cada año, no vamos a tener estilo o un equipo conformado, porque cada técnico llega con sus ideas y el cambiar tanto no es sano para el equipo. La votación fue unánime”.



Por último anunció que la Comisión de Seguridad de Palmira decidió que el partido contra Deportivo Pasto será sin público: “me lo acaban de notificar, el miércoles es a puerta cerrada, esto es lo que se logra con los desmanes”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15