Mayer tras vencer a Pasto: ‘Se vio reflejado lo que más deseamos’

Deportivo Cali logró sumar su primera victoria del campeonato, al vencer 2-0 al Deportivo Pasto, por el juego aplazado de la fecha 7 de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, en su estadio en Palmaseca. Tras el triunfo el técnico Mayer Candelo, analizó la forma en la cual consiguieron el anhelado triunfo.

“Fue la motivación y la alegría que tuvieron, eso hizo que se liberaran un poco de la presión que traemos, porque como lo hemos hablado anteriormente, son 8 o 9 meses sin ganar o competir como debe estar el Cali. Se liberaron de la presión y afortunadamente con el trabajo que se ha hecho, hoy se vio reflejado en lo que más deseamos como la posesión de la pelota, movilidad y hacer daño en el arco contrario”.



Luego añadió: “afortunadamente hoy pudimos marcar dos goles, tuvimos para marcar más y tampoco nos hicieron, que era uno de los problemas que habíamos tenido. Hubo mucha seguridad, tranquilidad, hizo que nuestro equipo se viera mucho mejor en campo”.



Dijo que el equipo viene trabajando bien, pero que por los resultados no se había notado: “afortunadamente lo que vivimos adentro es bueno, que los resultados no nos ayudan para que se vea bonito esto, pero en nuestra interna la relación con todos es chévere, tranquilo, con respeto y amor. Solo deseamos que se tuviera un partido como el de hoy o al menos como el primer tiempo”.



Fue interrogado sobre si se mantiene el pensamiento de que le están pagando a la prensa para hablar mal del proceso, a lo que dijo que “si a alguien he lastimado o lo he hecho sentir mal, pido disculpas, pero tampoco estoy inventando. Ustedes también lo saben, porque no nos podemos engañar, pero aquí uno, dos o tres periodistas hacen eso y no es mentiras. Sino que se tiene que reservar uno los nombres para evitar más choque; no lo hice para incomodarlos, pero sí tenía que generalizar, porque es el medio, no lo hice porque fueran todos”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15