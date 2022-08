Mayer tras caer goleado: ‘sí hay un responsable, tengo que ser yo’

Deportivo Cali tuvo una difícil derrota al caer de local 0-3 contra Envigado en su estadio en Palmaseca, por la fecha 5 de la Liga II-2022. En un juego en el que el equipo verdiblanco jamás se encontró y pudo perderlo por mucho más, acrecentando la crisis deportiva en la que se encuentra. Al final el técnico Mayer Candelo, habló sobre lo que aconteció.

“Es una situación negativa, desafortunadamente no fue un buen momento hoy, seguimos fallando individual y colectivamente. Pienso que no hay excusas, esto es de trabajo todos los días, sí hay un responsable tengo que ser yo, no mis jugadores. Soy el que los entrena y si no han hecho las cosas bien es porque no han entendido el mensaje”.



Fue interrogado sobre la ausencia de Teófilo Gutiérrez, a lo que respondió qué “tengo que hablar de los 18 jugadores que estuvieron hoy, no de los que no están. No puedo decir que perdí por Teo, él no estuvo, entonces no puedo meterlo en una nómina que no está, para balar un tema que no es de él hoy”.



Tomó la responsabilidad del resultado: “el tema del desorden es culpa mía, porque si ese equipo se ve así desordenado, sin argumentos para jugar, es porque no me han entendido el mensaje, no los entreno bien o no sé qué pueda pasar. La idea es que todos los días les damos trabajo, pero desafortunadamente para mí se ve otra cosa en la cancha”.



Buscarán las maneras de mejorar: “ellos individualmente se tendrán que autocriticar, nosotros nos tenemos que evaluar, pero lo único que sí puedo decir es que seremos valientes, nos esforzaremos, no nos rendiremos nunca, buscaremos las maneras de mejorar, crecer para que nuestro equipo sea mucho mejor compitiendo con el rival que nos toque”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15