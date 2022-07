Mayer, tras el empate: ‘pienso que hoy es de aplaudir al equipo’

Deportivo Cali empató a dos goles contra Independiente Medellín por la tercera jornada de la Liga colombiana, dejando escapar un triunfo que consiguieron en los minutos finales, pero al final la visita con una acción polémica se llevó la igualdad, que lo mantiene dentro del grupo de los 8.



Al terminar el juego, el técnico Mayer Candelo, analizó lo que hicieron sus dirigidos.

“Llevamos 10 días de trabajo, inculcando que vamos a poner amor propio, sentido de pertenencia, combatividad; eso fue lo que tuvo este equipo. Hoy lo tenemos que aplaudir, porque era lo que queríamos y buscábamos durante los días que llevamos, que a pesar de la dificultad saquen ese orgullo y ego que lleva siempre de más y por eso hoy felicito a mis jugadores”.



Añadió: “porque si algo tuvieron fue buena actitud, deseo, amor propio, ganas y pudieron voltear un partido a un equipo extraordinario como lo es el Medellín, porque no es un equipo de un día, es uno que está bien estructurado, trabajado, con un técnico nuevo que llegó a darle otra chispa al juego y pienso que hoy es de aplaudir al equipo”.



Resaltó el nivel de los antioqueños: “enfrentamos a un gran rival, donde demostramos que se puede y en el momento de las posiciones o cambios, que hicimos fue buscando con 5 volantes tener la pelota, porque es un Medellín que con jugadores como Marrugo, Vladimir, Ricaurte, Arregui, que juegan muy bien al fútbol; queríamos quitarles, pero nuestros jugadores no estuvieron a lo que queríamos en ese primer tiempo”.



Contó cómo corrigieron la situación para la parte final: “en el segundo tiempo dijimos que vamos perdiendo, no tenemos de donde coger, entonces vamos a jugar a la velocidad, metamos dos delanteros para que pelen arriba y cambiamos a Santiago hacia dentro, porque lo conozco desde que estábamos en Millonarios, él no jugaba por fuera sino ahí en la mitad, para que nos diera ese juego y se asociaran”.



“La idea era proponer juego, quitarle la pelota a Medellín, porque es un equipo muy importante con ella, desafortunadamente no nos encontramos en la cancha en lo que queríamos, no fuimos tan claros y tocó cambiarlo en el segundo tiempo”, finalizó el estratega caleño.



Sobre la situación polémica dijo que: “no estoy aquí para hablar de los árbitros, que ellos mismo se revisen. Pero si tenemos que mejorar y me extraña que para algunas jugadas hay VAR y para otras no; esperemos que se mejore eso”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali