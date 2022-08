Mayer tras empate con Alianza: ‘tenemos que mejorar muchos errores’

Deportivo Cali empató de visitante 4-4 contra Alianza Petrolera, en un juego que tuvo mucho sube y baja para los dos equipos, especialmente en lo que fue el segundo tiempo, donde llegaron las 8 anotaciones. Tras finalizar el partido, el técnico Mayer Candelo, quedó contento con el trabajo del grupo.



“Muy feliz por el comportamiento del equipo. Queríamos jugar fútbol, se hizo con triangulaciones, paredes, todo lo que hicimos en 15 días y mirando quiera era nuestro rival, que era importante con buenos jugadores, intenso, más en una temperatura que hace aquí en Barrancabermeja, que no es fácil, pero que el nivel del equipo estuvo a la altura”.

Detalló los errores propios: “tenemos que mejorar muchos errores individuales que hacen que el juego colectivo no se vea también, pero que esto es de trabajo como lo dijimos al principio, no es fácil y día a día lo vamos a ir mejorando y corrigiendo. Pero nos vamos felices de este buen resultado”.



“Los problemas individuales nos hicieron ver que el colectivo no se viera también, pero habíamos trabajado 15 días para este partido. Creo que controlamos el juego, jugamos bien al fútbol cuando tuvimos la pelota, convertimos goles. Esperamos seguir creciendo y mejorando, para poder llegar a la excelencia que queremos de jugar bien”, añadió el estratega caleño.



Fue interrogado sobre el cambio posicional que tuvo Kevin Velasco en los primeros dos goles en contra: “pensamos que con Velasco íbamos a seguir teniendo salida, metimos a Yony, porque nuestra idea era venir a ganar, no venir a especular ni echarnos atrás. Así lo planeamos, nos salió en lo que queríamos, lo que buscábamos, desafortunadamente los errores nos hacen ver que es diferente al partido que se había planeado”.



Juan Andrés Arias Arias



Corresponsal Futbolred Cali



En Twitter: @AriasJuan_15