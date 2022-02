¿Se vienen más fichajes? América analiza posiciones que deben reforzar

En charla con el programa Zona Libre de Humo, Mauricio Romero presidente del América de Cali, se refirió a los temas que por estos días maneja la dirigencia del club. Uno, relacionado con el tema de fichajes, teniendo en cuenta que todavía tienen seis plazas disponibles.

"En este momento tenemos tres centrales con muy buen recorrido y tenemos un jugador de cantera con gran proyección, que tiene el biotipo y la estructura para triunfar en América. No es prioridad como sí lo es la del lateral izquierdo", mencionó Romero.



América está analizando posibilidad para aprovechar la ventana de inscripciones, teniendo en cuenta que tienen una sanción este año a raíz de la demanda que ganó Deportes Tolima por el caso Rafael Carrascal, y no podrán hacerlo a mitad de año.



Otra de posición que quieren reforzar los 'Diablos Rojos' es la ofensiva. "Me gustaría mucho pensar en un extremo por derecha, aunque no está nada fácil. Estamos haciendo la labor y esperando un buen final".



El equipo caleño perdió recientemente dos fichas en defensa: Kevin Andrade y Pablo Ortiz, que ficharon en clubes del exterior. También se habla de otra posible salida. Al respecto, el directivo indicó que "sobre (Emerson) Batalla nos han preguntado mucho. Nos hicieron propuesta oficial pero no llenó las expectativas; en este momento está siendo un jugador importante para el proyecto. Si hay una buena oferta lo analizaremos".