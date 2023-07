Presidente de Nacional y sus razones para no traer a Edwin Cardona

América de Cali se reforzó con Edwin Cardona de cara al próximo semestre de Liga BetPlay y sin duda fue uno de los mejores fichajes del fútbol colombiano, generando alta expectativa debido a que viene de un momento irregular con Racing de Argentina.

Para todos fue una gran sorpresa su fichaje por América y más para los hinchas de Nacional, quienes en algún momento se ilusionaron con Cardona luego de unas declaraciones en las que mencionó que le gustaría volver a vestir la camiseta verdolaga.



Con respecto a ese no interés de Atlético Nacional por contratar a Cardona para esta temporada y dejándole la vía libre el escarlata, el presidente del club verdolaga, Mauricio Navarro, explicó en una entrevista con ‘AS’ por qué decidió no contactar al volante para ofrecerle un contrato.



“Este no es el momento para hablar de Edwin Cardona, más porque está en un club amigo como el América. Lo respetamos porque es un gran jugador. Nadie va a discutir sus condiciones y ha tenido historia con Nacional”, dijo Mauricio Navarro.



Además, agregó: “en ese momento consideramos que queríamos buscar a otros jugadores, por cualquier motivo. No llegó al club y le deseo que tenga el mejor de los rendimientos en América”, finalizó Navarro en relación con Cardona.





🤔 ¿Por qué Edwin Cardona no llegó a Atlético Nacional?



Por ahora, Edwin Cardona está centrado en América y allí buscará volver a retomar su mejor nivel futbolístico para así volver a ser tenido en Selección Colombia, algo que dejó claro desde su arribo al conjunto escarlata.