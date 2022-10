Boca Juniors sigue confiando en Colombia: dos promesas en carpeta

Boca Junios, campeón de Argentina, tiene una historia larga y en la mayoría de los casos feliz con Colombia. De la era Bianchi a este punto ha celebrado de cuenta de los jugadores nacionales, puntualmente de Frank Fabra y Sebastián Villa en los últimos títulos.

Pues esa sana costumbre parece que se mantendrá, gracias a la presencia de Jorge Bermúdez y Mauricio 'Chicho' Serna en el consejo del equipo. En la carpeta, tal como confirmó este último, hay al menos dos nombres, pensando en el próximo mercado.



"Es aburrido dar nombres, pero me llama la atención el 10 de Millonarios [Daniel Ruiz], los del Tolima siempre son interesantes, Sebastián Gómez, de Nacional, también, hay muchos nombres aunque en estos momentos, con el debido respeto, la Liga colombiana está atravesando una caída de competencia no muy buena", dijo Serna en charla con Primer Toque de Win Sports.



La joya de Millonarios ha vuelto entonces a mencionarse, después de rumores de posible interés de FC Barcelona, Manchester City y Benfica de Portugal, además de Valencia en España. El mediocampista de Nacional, entre tanto, ha sido relacionado antes con Atlético Paranaense de Brasil.



El tema es que ahora el tránsito ya no pasa necesariamente por equipos en este lado del mundo y se apunta más directamente a Europa, como aceptó Serna: "a pesar de eso (el nivel de la Liga), a nuestros jugadores desde Europa lo están viendo y se lo llevan directamente. La diferencia es que en nuestra época había que hacer un paso obligado por el fútbol de Argentina y Brasil antes de ir a las grandes ligas europeas. Hoy es algo más directo y eso dice mucho de que la importancia de nuestros futbolistas ha aumentado", dijo.



Se sumaría entonces un nuevo pretendiente a Ruiz (21 años) y Gómez (26), cuando ya sus carreras piden un salto de calidad. Se esperan novedades pronto.