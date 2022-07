¿Ex-América 'coquetea' de nuevo? 'No tengo problema en regresar'

El extremo argentino, Matías Pisano, quien conquistó título con América y partió al fútbol de Emiratos Árabes, Grecia y Argentina, no se cierra a la posibilidad de volver a vestir la camiseta de los 'Diablos Rojos' en un futuro. Mencionó que si lo llaman diría sí pues no guarda ningún rencor.

En medio de la charla con el programa Zona Libre de Humo, Pisano mencionó que "no tengo ningún problema en regresar al América de Cali, pero no hubo ningún llamado, no sé si vaya a pasar o no. Yo no tengo ningún problema y me fui de la mejor manera del club, con la gente, con la hinchada, con los compañeros. Estoy muy contento de haber estado en esa institución tan grande, de haber conseguir título, y nada, si me llaman o no, no hay problema, no tengo ningún rencor ni nada, estoy muy tranquilo.



Y es que a Pisano, quien se marchó del América después de hacer varías críticas entre ellas a la cancha de la sede, dijo que "fue por ahí un malentendido, siempre fue con la mejor onda, para construir en el club. La gente lo tomó de mala manera y yo siempre quise lo mejor para el club (...) Yo nunca hablé mal de nadie y lo que dije lo hice para bien de todos, hoy el club está creciendo un montón. Siempre tengo los mejores recuerdos de ese club que quiero mucho".