Matías Mier disfruta de su continuidad con Independiente Medellín

Deportivo Independiente Medellín buscará el bicampeonato en la Copa Colombia, luego de eliminar en semifinales a Deportes Quindío en condición de visitante. El poderoso cuenta de un gran presente, con un equipo renovado y con el trabajo de un entrenador veterano como Hernán Darío Gómez. Matías Mier quien llegó como refuerzo al rojo antioqueño, está pagando con goles esa apuesta que la institución hizo en el uruguayo. El exEquidad marcó el gol de la clasificación a la gran final y habló sobre su momento jugando con el DIM.

“Antes que nada, debo destacar la labor de Deportes Quindío, es un gran equipo, tienen buenos jugadores, hicieron una gran batalla. Pero logramos el objetivo que era clasificar a la final de la Copa. El gol me dio mucha felicidad, se lo dedico a Meli (Melissa Martínez) que cumplirá años en unos días. Me da tranquilidad, pude sumar minutos después de una para tan larga. Estamos contentos con este equipo, nos estamos fortaleciendo y día a día trabajamos para lograr grandes objetivos. Esta clase de partidos si no podíamos jugarlo, lo teníamos que guerrearlo”, señaló.



Analizando su anotación, la primera con la camiseta del DIM, indicó que “de verdad que el gol fue fruto de buenos movimientos ofensivos para finalizar de la mejor manera. En lo personal quedo feliz por convertir, cuando tuvimos la pelota, generamos los espacios para agredir al contrario. Fue base de lo trabajado y pudimos sacar una victoria”.



Finalmente, el ex jugador de Peñarol y Junior comentó sobre lo que deberán corregir de cara a los próximos juegos en la Liga y la gran final de la Copa. “Tenemos que mejorar el tema de la tenencia de la pelota, somos un equipo técnicamente muy bueno. No podemos fallar en nuestro fuerte, sino seguir potenciando el orden, meter, correr, porque tenemos que ser el equipo que fuimos en el primer tiempo. No abandonar una cosa por otra, ir compensando en el juego y la garra”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8