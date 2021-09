Mateo Ramírez, a corazón abierto: 'Mi papá estuvo ahí conmigo'

Sentimientos encontrados. Así definió Mateo Ramírez, hijo del exfutbolista Jhon Mario Ramírez, su debut en el fútbol profesional. Con más de 15.000 personas vestidas de azul, el estadio Nemesio Camacho El Campín estalló en gritos y aplausos cuando los micrófonos anunciaron el ingreso de este volante central, al servicio de Patriotas, quien disputó sus primeros minutos en el FPC frente al equipo en el que su papá alcanzó la gloria, Millonarios.



“No esperaba ese homenaje tan lindo por parte de la hinchada de Millonarios, esperaba algo pequeño. Me deja sensaciones de querer más minutos, de querer seguir jugando. Acá empieza la carrera”, le dijo Mateo a FUTBOLRED tras el emotivo partido que se vivió el pasado lunes en Bogotá.

No es fácil debutar contra Millonarios en El Campín; sin embargo, la hinchada recibió a Ramírez como un embajador más. Mateo entró, recibió la banda de capitán del conjunto boyacense y recordó las lecciones que le dio su padre durante su formación deportiva. Jhon Mario estuvo presente.



“Siempre me dijo que entrara con personalidad, con carácter, me insistía en siempre mirar hacia atrás, saber qué hacer antes de recibir la pelota. Me insistió en tener la técnica, en que no me diera miedo, en que arriesgara. Todo lo que me enseñó fue bueno”.



“Yo sentí que estuvo ahí, sentí que me respaldó. Me dijo ‘sin miedo, como te he enseñado’”, precisó.



Al igual que Jhon Mario, Mateo lleva a Millonarios en el corazón, su agradecimiento con la hinchada ‘será eterno’, pues el respaldo ha sido incondicional en uno de los momentos más difíciles de su vida. Las directivas de Millonarios y Patriotas también han tenido un papel importante.



“Solo puedo agradecer a don César Guzmán (presidente de Patriotas), a Patriotas, al doctor Enrique Camacho (presidente de Millonarios), al profe Gamero, a Millonarios y a toda esa hinchada linda por cómo se han portado conmigo, con mi familia, por el cariño hacia mi papá. Solo tengo palabras de gratitud… Decirle a toda la hinchada de Millonarios que mi respeto y cariño hacia ellos será eterno. Estoy muy agradecido por el cariño que siempre le demostraron a Jhon Mario Ramírez, porque lo hicieron feliz, fueron el segundo amor de su vida”.



Para Mateo su sueño es llegar a ser tan grande como su papá, jugar y convertirse ídolo de Millonarios. No ha tenido acercamientos con las directivas del azul en materia deportiva, pero sí sostiene una buena relación con Alberto Gamero, técnico del cuadro capitalino que le ha manifestado su gusto por tenerlo algún día en la plantilla.



“El profe (Gamero) siempre me ha expresado su cariño, siempre ha sido muy afectuoso conmigo. Siempre me ha expresado su gusto futbolístico por mí, en su momento dijo que, cuando tuviera más partidos y más experiencia, le gustaría llevarme a Millonarios o en el equipo donde estuviera”



“No ha habido ningún tipo de acercamiento, pero el sueño está. Sueño con jugar en Millonarios, sueño con ser ídolo allá, darle alegrías a esa linda hinchada y retribuirles todo ese cariño que le han dado al nombre del ‘viejo’ y mi familia”.



Mateo espera sumar minutos con Patriotas, equipo que le abrió las puertas a su papá como entrenador y que ahora le da la oportunidad a él como futbolista. Ser titular y consolidarse en Patriotas, pasar a Millonarios, brillar en el exterior y jugar en la Selección Colombia hacen parte de sus sueños.



“Ha sido muy lindo todo esto, hay sentimientos encontrados, felicidad y tristeza. Las expectativas son altas, de sumar minutos y de empezar a coger confianza. Siento que acá en el equipo lo puedo hacer, espero seguir jugando, consolidarme y llegar a Millonarios, al equipo más grande del país”.



“Mi sueño es jugar en la Selección Colombia, ser el titular y jugar en Europa, en uno de los grandes. Estar en la élite del fútbol, pero consolidado, de titular. El sueño de Mateo Ramírez es poner a vivir a su familia como lo merece, que no les falte nada nunca en la vida”.



A sus 21 años, Mateo tiene metas muy altas, las cuales espera cumplir a corto plazo. Seguir los pasos de su padre y convertirse en un ídolo embajador es su gran objetivo. Este es el legado del eterno Jhon Mario Ramírez…



“El amor hacia los suyos, el amor hacia la familia, el sentido de pertenencia por lo nuestro, por Millonarios, ese amor por los nuestros, esa preocupación que siempre mostró hacia los demás. Él siempre fue una persona que peleó por los demás antes que por él, así era en la familia, con los amigos… El legado de Jhon Mario es ese amor propio por cada uno de los familiares, de las cosas, del equipo”, finalizó.