Santa Fe perdería ficha clave: Tolima lo quiere y faltarían detalles

Con la Liga BetPlay 2023-I llegando a su final, varios equipos que ya fueron eliminados empiezan a sondear jugadores para reforzar sus plantillas de cara a la competencia del segundo semestre del torneo colombiano.

Santa Fe fue uno de los equipos que ya quedaron eliminados y pese a que están aún disputando Copa Sudamericana, las directivas aún no deciden cómo reestructurar su plantilla, pues no hay técnico oficializado y eso demoraría la confección del grupo para segundo semestre.



Tras esta situación, Deportes Tolima, equipo dirigido por Juan Cruz Real, estaría en contactos con un jugador de Santa Fe, quien llegaría como refuerzo para la Liga 2023-II, pues el conjunto cardenal aún no toma decisiones sobre la extensión de los contratos.



De acuerdo a información del periodista Francisco ‘Pacho’ Vélez, Marlon Torres jugaría en Deportes Tolima para el segundo semestre, pues hay que recordar que el defensor que también fue figura en América, terminará su contrato con el león y no hay soluciones sobre su renovación.



Marlon Torres jugará en el ⁦@cdtolima⁩ en el segundo semestre del 2023 pic.twitter.com/Z0osEdMqgO — Francisco J. Velez (@Pachovelez10) June 1, 2023



Por ahora, tanto Santa Fe como Tolima siguen en competencias, pues les queda por disputar los últimos partidos de Sudamericana. De hecho, sus próximos rivales serán Universitario y Sao Paulo respectivamente, duelos que se jugarán el próximo 8 de junio.