Marco Pérez reveló las fuertes ofensas que se lanzaron con Alex Mejía

¿A quién creerle? Luego de que Unión Magdalena venciera 3-1 a Águilas Doradas, este domingo en polémico partido de la fecha 11 de la Liga BetPlay I-2023, el delantero Marco Pérez, que juega para el club antioqueño, acusó a Alexander Mejía de insultos racistas.



Los clubes se manifestaron: Águilas condenó a Mejía, por el supuesto insulto a Pérez; mientras que Unión defendió a su referente y hasta aseguró que lo que dijo el delantero de Águilas es “producto de la frustración vivida en el partido teniendo en cuenta que, aún con superioridad numérica por 53 minutos no lograron obtener el resultado esperado”.



Mejía ha recibido insultos y reclamos en redes sociales. Así, el volante decidió publicar un comunicado en el que desmintió que haya lanzado insultos racistas a Marco Pérez.



“Se me hace imposible denigrar a cualquier persona, aún más con un tema tan delicado como es el racismo, algo que yo padecí inclusive en competencias internacionales, donde he salido a alzar mi voz de rechazo”, se defendió el mundialista.



Marco Pérez habló este lunes con el ‘Vbar’ de Caracol Radio, e insistió en los insultos de Mejía. Incluso, el atacante dijo que el jugador de Unión le dijo “esclavo” al menos en tres oportunidades delante de dos compañeros.



Asimismo, el futbolistas de Águilas reveló cómo fue la pelea con Alex Mejía: “Cuando estábamos 2-1, por allá en el minuto 70, empecé a tener una discusión con Mejía, de las que siempre pasan en el fútbol. Me decía ‘Vos te marcás solo, sos malo’ y yo le decía ‘pareces un policía de tránsito, solo movés la mano’. Pero llegó un momento en el que se salió de los cabales y me empezó a decir ‘esclavo, muerto de hambre’. Lo de muerto de hambre se lo acepto porque sí, en un momento me tocó aguantar hambre porque vengo de abajo y eso lo puedo dejar en la cancha. Pero ya cuando me empieza a decir esclavo tres veces y que compañeros lo escucharan, eso ya no está bien. Le dije ‘Ah bueno’”.



“Yo me iba saliendo de los cabales. Cuando se puso las manos atrás, yo le iba a meter la mano, me le iba a tirar encima. Pero no quería hacerme expulsar y por eso quería ir a la rueda de prensa para que todo el mundo supiera lo que había tapado”, añadió.