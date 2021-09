Hola y adiós en menos de dos meses: Marco Pérez no seguirá en el Once

Después de ocho partidos disputados (siete victorias y un empate), el delantero chocoano Marco Pérez le dijo adiós a Once Caldas, en el que fue anunciado como fichaje el pasado mes de agosto. Por ahora, no se conoce de sus planes, lo único cierto es que hay un par de ligas en las que interesó y que aún no cierran la ventana de inscripciones, ¿se habrá decidido?

Según informaron este martes Wilmar Torres, periodista de 'Los dueños del balón' de Manizales, y Julián Capera, de ESPN, el futbolista chocoano arregló su salida del club por mutuo acuerdo. Todo habría quedado finiquitado el mismo lunes, cuando empezó a circular la información de su salida.



Su rendimiento no fue el esperado y se despidió del 'Blanco-Blanco' sin una sola celebración. Mientras estuvo, fue dirigido por Eduardo Lara y César Corredor, pero con ninguno consiguió brillar. Once Caldas es último en la clasificación, en la que suma 5 puntos en 10 jornadas. Un difícil semestre para los de Manizales y una salida, tal vez inesperada, cuando el campeonato va a medio camino.



Por ahora no se conoce cuáles serán los planes de Marco Pérez, cuyo nombre estuvo vinculado a un equipo en Medio Oriente y a otro en Argentina; en ambos casos podría fichar, puesto que todavía no cierran el mercado de pases.