Te hablan, Lorenzo: 'me sentiría muy feliz si se me da la oportunidad'

La Selección Colombia marcó un gol en sus dos partidos de las Eliminatorias al Mundial 2026 y la efectividad de cara a puerta volvió a ser un tema crucial, aunque en los amistosos de preparación no parecía un problema.

Santos Borré, quien se acaba de estrenar con Werder Bremen, fue el titular contra Venezuela y Chile y marcó el único tanto. Pero, pro si necesitara ayuda, en la Liga Betplay hay un voluntario.



De hecho, ya oficia como uno más al defender a Luis Sinisterra de las críticas por errar un gol casi hecho contra Chile: "A mí, primero que todo, Sinisterra me parece un excelente jugador, por algo está en Europa, pero nosotros los delanteros a veces pasamos por esas jugadas, cuando yo tenía la edad de él no esa si no muchísimas más fallé. Le doy gracias a Dios que con el pasar de los años aprendí muchísimo y hoy por hoy te puedo decir que sí soy un delantero completo, ahora sí, antes no lo era. Porque no tuve esa escuela de formación, eso que hoy está formando a los jóvenes, pero yo diría que él quiso darle de primeras, pero no la pudo empalmar, la segunda yo personalmente no se la toco ahí a Juanfer sino que le voy con la izquierda, ya desde un ángulo y él no quiso aprovechar, no quiso dársela de frente a Juanfer pero en la segunda debió dársela con la izquierda porque se ve clarito. Pero bueno eso le sirve mucho a él para aprender, es un excelente jugador, por algo está en Europa", dijo en charla con Caracol Radio.



Pérez es el artillero de la Liga con 20 goles en todo el año y hace parte del equipo líder de la Liga local. Pero con Lorenzo el único del torneo local que llegó a la convocatoria fue Álvaro Montero.



Eso sí, cuando lo necesite él está listo: "Uno como jugador así sea delantero, volante, arquero, el sueño de uno siempre es vestir la camiseta de su país, yo me sentiría muy feliz si en algún momento se me da esa oportunidad, uno trabaja para eso y cuando no le toca a uno, pues hacerle fuerza a la Selección que la verdad es que hay un buen recambio, también hay jugadores que vienen en un proceso con Pékerman y ahora con Néstor, así que para mí que la Selección está muy buena, la he visto muy bien. Me gustó cómo terminaron los dos amistosos, no los oficiales, pero les dieron la tarea y ganaron de local y empataron de visitantes, creo que vamos a estar en el mundial", dijo.