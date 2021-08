¿A dónde irá a parar? Directivo sobre Marco Pérez: 'la puja es dura'

Este domingo, en charla con el programa Las voces del fútbol en Manizales, el presidente de Once Caldas se refirió a la información que circula hace unos días y que da por sentado el fichaje del atacante Marco Pérez en el 'Blanco-Blanco'. Tulio Mario Castrillón dejó en claro que sí hay un interés pero no un arreglo.

"Estamos intentando llegar a un acuerdo con Marco Pérez. A hoy no tenemos nada firmado. Ojalá nos acompañe, la puja es dura", indicó el directivo luego que se asegurara que sería presentado en las próximas horas. El chocoano que también apareció como opción en Santa Fe y que habría recibido una oferta del Juventude de Brasil, sigue sin equipo.



En charla con Los dueños del balón, el directivo amplió la información y aseguró que "Marco Pérez es un jugador costoso, pero estamos intentando que el llegue al equipo. A la fecha todavía no tenemos nada firmado".



Por otro lado, Castrillón no descartó la salida de alguna de sus joyas. Han llegado ofertas desde Europa. "Nos han consultado por Marcelino Carreazo, Sebastián Guzmán, Alejandro García y Adrián Estacio. El mercado en Europa sabemos que se cierra al final de agosto".