En Gimnasia y Esgrima dan como un hecho la llegada de Marco Pérez

Marco Pérez no fue tenido en cuenta en la convocatoria del equipo y todo apunta a que su regreso a Gimnasia y Esgrima de La Plata – club en el que estuvo en la temporada 2009-2010- es casi un hecho. La razón es que el delantero chocoano pretende cruzar una deuda del club verdiblanco con la rescisión del contrato.



Así lo informó el portal CIELOSPORTS, de esa ciudad argentina: “Es inminente el desenlace de la historia que todos esperan que para Gimnasia y Marco Pérez tenga un final feliz. Entre el club y delantero colombiano de 30 años está todo acordado para un préstamo por 18 meses, resta que se destrabe su rescisión del Deportivo Cali, la cual corre por su cuenta a cambio de una deuda.

Según el medio, “Ruben Jordán, quien intermedia en la negociación e inició la misma con el aval del propio Marco Pérez, pasó por CIELOSPORTS, donde dio cuenta de los últimos detalles a esta hora del día: “Recién terminamos de hablar con Marco está buscando desvincularse del Deportivo Cali por una deuda que tiene con él, hoy por ahí podemos tener novedades sino en el transcurso del fin de semana o a más tarde al lunes para que Marco venga a Argentina”.



Sobre la negociación, el representante dejó claro que en este punto nada tiene que ver Gimnasia: “Esto es entre Marco y Deportivo Cali. Gimnasia cuando se empieza a negociar siempre supo que era algo que tenía que resolver Marco y Deportivo Cali porque es una deuda de lo que él trabajó”.



Aunque los diálogos están en la recta final, el tiempo se agota, según el agente: “Los tiempos corren, Gimnasia pasó de querer a Marco a necesitarlo. Le dije que a Marco que lo necesitaba y en lo posible hoy tenemos que resolverlo, busca sus tiempos para cobrar lo que le corresponde. Verá si lo hace desde este lado o la vía legal, está tratando de salir por las buenas”.



En cuanto a las dificultades que se han tenido para concretar el fichaje, Jordán explicó que el motivo tiene que ver con personas que intentaron sumarse a la misma: “Cuando hay una negociación de por medio hay muchas personas que se quieren meter, sabemos los nombres y no tienen nada, todo es mentira y por eso la dirigencia de Gimnasia habla con nosotros. Al meterse ellos se ensució la llegada, le prometieron a Deportivo Cali una indemnización y eso no es real”.



Finalmente, el empresario le dijo al portal: “Se quiere ir, reclama lo que le deben y nada más. Tenemos la palabra de Marco y nos alcanza, en nuestro caso desde el primer día hablamos con él y Gimnasia. Intentaron meterse y llamaron a Gimnasia. El club ya tiene un acuerdo con Marco, hace un tiempo que ya no tiene más representante, trabaja con intermediarios. Cuando Marco se desvincule hay que gestionar la fecha, están listos los papeles en migraciones para presentar”.



Así las cosas, el viaje del delantero colombiano a Argentina podría darse en las próximas horas. Deportivo Cali aún no se ha pronunciado al respecto.



