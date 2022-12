¿Gallardo, nuevo DT en Colombia? Un equipo le envió curiosa propuesta

“¿Te gustaría volver a ganar la Sudamericana?” Fue el mensaje que tiró un equipo colombiano en busca de su nuevo director técnico para la Liga BetPlay 2023 y para disputar la competencia internacional. Nada más ni nada menos, que se dirigían a Marcelo el ‘Muñeco’ Gallardo, ex estratega de River Plate y de jugadores cafeteros como Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja, entre otros más a lo largo de su larga aventura por el club millonario.

Aunque resulte impensado que un club no tradicional como Águilas Doradas tantee el territorio con una figura en los banquillos como Marcelo Gallardo, el conjunto dorado envió una propuesta tentadora para el argentino. Gallardo estuvo en Colombia para conocer en dónde reside su hijo, Nahuel Gallardo, quien juega en el Once Caldas.



Aprovechando su visita al país, Águilas Doradas, de gran segundo semestre con Leonel Álvarez no dudó en invitarlo también a conocer la institución, y quien sabe, ser su nuevo director técnico tras la salida de Leonel a Cienciano de Perú. Alexis Márquez, ex Deportivo Pereira tocó las puertas, y lo dan como hecho nuevo entrenador de los oriundos de Rionegro, pero, qué mejor que enviarle una propuesta de trabajo a Marcelo Gallardo.



Así las cosas, en las redes sociales de Águilas Doradas, invitaron a Marcelo Gallardo a ser el nuevo director técnico del cuadro dorado. Una broma que ilusionaría a cualquiera. “Ey, muñeco. Pensálo y vení a ver la final del Mundial en Rionegro. La Sudamericana nos espera… nos envías DM por si las moscas”, además, en la imagen que diseñaron, aparecía otro mensaje que decía, “Marcelo Gallardo, ¿te gustaría volver a ganar la Sudamericana? Te esperamos en el Nido”.



Todavía es incierto quién vaya a llegar a Águilas Doradas a hacerse cargo del plantel para la Liga BetPlay 2023, pero, lo que sí está cierto son las renovaciones en la ofensiva con Marco Pérez y Jhon Fredy Salazar, además de asegurar al guardián en el pórtico, José David Contreras.