Ex Nacional defendió a Rojas: ‘Un error no quiere decir que sea malo’

Atlético Nacional cayó eliminado en Copa Libertadores en la segunda fase previa del torneo luego de ser goleado por su homónimo de Paraguay en el estadio Atanasio Girardot.



Al no pasar a la tercera fase, Nacional se quedó sin torneo internacional por el resto del año por lo que ahora la institución verdolaga deberá fijarse como objetivo prioritario los torneos locales. En liga marchan 16° con 8 unidades, una posición incómoda para el equipo



En medio de este oscuro panorama uno de los ídolos de Nacional como lo es Macnelly Torres habló sobre lo ocurrido en Libertadores y catalogó el proceso actual como un fracaso absoluto.

“Lo que pasó acá en Medellín es para reflexionar y reconocer que el proceso, por lo menos en lo deportivo, es un fracaso. No sé cómo vaya financieramente, no conozco los números... pero en lo deportivo es un fracaso. Deben dejar los egos a un lado, hay que reconocer, iniciar de cero un nuevo proceso con las vivencias de este, que lleva cinco años y no ha dado los frutos esperados”, señaló en diálogo en Caracol Radio.



Y agregó sobre la complicada relación del plantel con la hinchada: “Por hoy, Nacional se aleja más de su hinchada, de la gente que quiere al club, y eso es para corregir. Sabemos que ningún dueño o dirigencia va a actuar para que les vaya mal, pero creo que eso está en reconocer y saber que hoy van por un camino equivocado”.



Por su parte, Macnelly cree que el mal momento viene desde el año 2018, pero que algunos títulos calmaron la situación: “Venimos desde hace 5 años en los que Nacional viene dando tumbos y hoy no ha encontrado el rumbo. Con la eliminación de Libertadores fue lo último que puede ver uno en un equipo tan grande”.



Finalmente, pese a culparlo del primer gol, defendió al arquero Santiago Rojas diciendo que estas situaciones son parte del fútbol.



Me sorprende, a veces, que quieran defender el gol del arquero. Tomó la decisión de dar el paso del lado de la barrera, el pateador le tiró al palo de él y el error es del arquero. Ahora, no quiere decir que el arquero sea malo, porque no lo hemos visto... Hoy, por lo que ha jugado, no puedo decir que es un mal portero. Que le ha ido mal en las fechas que va, sí, pero uno no sabe. He visto muchos arqueros que en las primeras fechas les va mal y después son figuras”.