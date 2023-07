Macalister Silva espera por Falcao: 'Le guardo la cinta de capitán'

Alberto Gamero ha confirmado salidas en Millonarios pero no refuerzos, no obstante, indicó que no entrará en desesperación de cara a un semestre en el que deberá defender dos títulos. Sin embargo, la ilusión del hincha embajador tiene nombre y apellido: Radamel Falcao.



Un sugestivo posteo de su esposa y las palabras de Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, encendieron las alarmas pues, por primera vez, parece estar cerca. Incluso, ya hubo una propuesta formal.



Este rumor provocó el pronunciamiento de David Macalister Silva, quién antes de viajar a Estados Unidos para jugar el partido amistoso frente a Atlético Nacional, afirmó que sería de suma importancia por el momento que atraviesa el club.

“Ya le tengo guardada la cinta de capitán, sería un orgullo para nosotros tener una persona como Falcao acá, le prestaría la cinta, es más, yo mismo se la pongo. Si se llegara a lograr sería muy importante para nuestro grupo”, destacó el ídolo embajador.



Así mismo, habló del poco descanso antes de la pretemporada y reconoció sentir dolor por la eliminación en Copa Sudamericana. “Fueron tres días que los tratamos de aprovechar, hay alegrías y momentos que son más que descanso (...) Cada día hay que adaptarnos a esto, al final nos costó tantos partidos durante el semestre. No es una excusa por quedar eliminados de Copa Sudamericana, nos dolió”, dijo.