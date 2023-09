Macalister explicó por qué Gamero debería seguir en Millonarios

Al ser uno de los grandes referentes de Millonarios, David Macalister Silva no tuvo inconvenientes para tratar uno de los temas más importantes en la actualidad del conjunto albiazul, la continuidad de Alberto Gamero.



El futbolista se refirió a su entrenador en diálogo con Caracol Radio y allí resaltó la importancia del samario en el plantel Embajador y espera que siga al mando por muchos años más.

“Yo lo he dicho a lo largo de mi estadía con él acá, lo dije cuando llegué a Millonarios; Gamero es demasiado importante para mi familia por lo que ha representado en mi carrera y como persona. Seguro que para todo el grupo es super importante que el profe pueda seguir al frente de nosotros porque es un profesor, no tiene reparo en parar una jugada para enseñar y corregir y eso es algo que no se encuentra muy fácilmente”, señaló Macalister.



Por su parte, se refirió al presente del equipo que tuvo un mal inicio de semestre y que ha venido recuperando puntos de a poco: “Sabemos que no es el techo y no puede ser el techo para nuestras aspiraciones, vamos a ir mejorando los errores que se cometen para ir acercándonos al grupo de los ocho que es nuestro primer objetivo”.



Ante la pregunta de si el bajón se debe a una falta de motivación dijo: “No, yo no creo que se baje la motivación. Eso no puede ser posible porque qué más motivación que eres el campeón reciente. Los dos equipos que juegan la final son los que menos recuperación tienen, lo que generan mucho estrés, presión y al final en algún momento se tiene que sentir. Lo que estamos trabajando es que no nos vaya a pasar a nosotros y estamos a tiempo para que esto no nos pase. Nuestro fútbol ha demostrado que no importa si entras de primero o de octavo”.



Por su parte, Silva mencionó los puntos a mejorar para evitar sufrir los partidos: “Para dejar de sufrir los partidos, hay que mejorar algo que nos ha costado que es la definición, tenemos que concretar las opciones que creamos y en cuento a tener esa idea ofensiva, es algo que el profe nos ha inculcado y recalcado al máximo. Tener esa idea no quiere decir que no sepamos defendernos”.



Finalmente, habló de la posibilidad de que se cambie el formato de la Liga para 2024: “No hay que negar la emoción que tiene los cuadrangulares, pero fuimos víctimas de nuestro formato, donde no nos sirvió de nada hacer cualquier cantidad de puntos y no llegamos a una final o llegamos y las perdimos. El tema estaría si hay la mejoría del calendario en la continuidad de partidos, en que haya más tiempo de recuperación entre un partido y otro. No es una excusa, pero puede ser algo que nosotros descansamos dos días en vacaciones, pero entramos con las cosas claras”.