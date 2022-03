Vásquez, figura frente a Millos: aprovecha oportunidad en arco del DIM

Entrando en el minuto 16 del primer tiempo, en el partido del DIM contra Millonarios, por la fecha 12 en la Liga I-2022, Luis Erney Vásquez fue la figura del poderoso con cinco atajadas claves, todas dentro del área, hizo tres despejes, de los cuales uno fue con los puños, hizo 11 pases largos acertados. Números llamativos para el golero rojo.

"Este momento lo tomo con mucha tranquilidad. Todos los días me preparo para aprovechar la oportunidad, para nadie es un secreto que mi compañero Andrés (Mosquera Marmolejo) está pasando un gran momento, pero he sido paciente y quería disfrutar el marco del partido, era espectacular con nuestra gente, mantuve la tranquilidad y las cosas se nos dieron con nuestra gente, frente a un gran equipo como Millonarios", remarcó.



Además, “hemos visto el respaldo de nuestra hinchada, especialmente en los partidos como local, eso se transmite y nos genera mucha seguridad al momento de salir a la cancha. Se ve mucha alegría, mucho respaldo, lo del profesor (Jorge) Franco no es de ahora, está encima de nosotros para bien, nos cuida y nos inculca a ir por más. Medellín se ha mostrado en esta Liga que hace las cosas bien, lo logrado en Cali fue espectacular, vamos con calma y logrando los resultados”.



Vásquez pide mesura y va partido a partido en este remate de campeonato. “Sabemos que en esta Liga no hay rival fácil, no podemos demeritar el trabajo de los demás equipos, nosotros ya pasamos por eso el semestre pasado, donde teníamos un remate de torneo asequible, pero no logramos el objetivo. Hay que estar sólidos, que nos respaldemos y no perder esa confianza que estamos teniendo”.



Finalmente, habló sobre su momento deportivo. “En lo personal, siempre me trabajo bien, la constancia se debe al trabajo. Me cuido mucho, soy una persona muy tranquila, es importante entrenarse bien, el cuidado personal con la familia, en la casa. Siempre intento mirar a mis compañeros, con el Medellín he estado con compañeros muy grandes, a cada uno le he aprendido. También estuve en el Junior donde compartí con grandes arqueros como Sebastián Viera. De cada uno de ellos trato de sacarle algo, hay que estar tranquilo y atento para aprovechar las oportunidades”.



