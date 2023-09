'Chino' Sandoval reconoce error pero nada más: 'no era alcoholismo'

Luis 'Chino' Sandoval no se calló nada, habló de su polémica salida de Atlético Junior, de la rumba, de Pinto y de su tratamiento sicológico con total naturalidad. Como debe ser.

Dentro de sus revelaciones habló de su inesperada llegada a Deportivo Cali, el equipo donde ha recuperado confianza y fútbol, que además marcó la salida del técnico Jorge Luis Pinto.



"Yo no había visto la entrevista (de Pinto), a mí me la manda mi mamá y a mi sorprendió porque yo ya estaba en Cali. No sé si él ya tenía conocimiento de eso o no. Yo respeto al profe por su trayectoria y lo que ha ganado, pero cuando vi la entrevista, llamé al miembro del comité y le dije que, si el profe me podía dar unos minutos para hablar con él y si después de hablar él tomaba la decisión de no contar conmigo, yo lo aceptaría. Pero él se cerró, se negó a hablar conmigo y tomó la decisión de salir, yo me quedé y ahora solo pienso en aportar mi granito de arena en el Cali”, dijo en charla con As Colombia.



Era su oportunidad y no la iba a dejar pasar por el carácter de Pinto, menos cuando salió en los términos en los que salió de Junior, despedido por un caso de indisciplina.



"El profe Hernán Darío me respaldó a muerte, él me conocía, sabía que era un buen jugador, me iba a tener en cuenta. Yo comencé a responder, después fui titular, hice un par de goles y las cosas iban bien, pero después de perder con Once Caldas decido tomarme algo con mi mujer, no pensé que eso me iba a afectar, pasó lo que pasó y tomaron la decisión de la salida de Junior”, reveló el jugador.



La lección, como dice, quedó muy aprendida: “Yo la acepté porque fue un error de parte mía, eso quedó en el pasado, ahora estamos mirando otras cosas, me queda como escarmiento a mí y ahora en Deportivo Cali estoy haciendo las cosas bien. Estoy eternamente agradecido porque me abrió la puerta para volver al FPC.



Eso sí, Sandoval quiso aclarar una posible enfermedad que se ventiló en Barranquilla a su salida de Junior: "A mí nunca me pusieron tratamientos, yo fui a hacerlo por mi cuenta. Quería saber que estaba pasando, ellos me dijeron que no era un problema de alcoholismo como todo el mundo dice. He venido trabajando con la psicóloga, ese mes que estuve sin jugar todos los días iba a donde ella. Ahora seguimos conversando y eso me ayudó bastante, no solo a mi sino a mi familia”, concluyó..