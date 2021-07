¿Le cerró la puerta al Junior? 'Chino' Sandoval hace planes a futuro

Fortaleza es la nueva casa del exjugador del Junior, Luis Sandoval, a quien el entrenador Luis Amaranto Perea decidió no tener en cuenta en la Liga Betplay. El 'Chino' jugará en el torneo de la B y desde ya piensa en brillar con goles, para fichar con otro club en Colombia, o dar un salto al exterior. En charla con el Vbar, de Caracol Radio, se refirió a su nuevo reto.

"Este es un reto para mí porque vengo de un equipo grande en la A como es el Junior. Lastimosamente no se me dio la oportunidad, así que llegó a la B. Fortaleza siempre está metido peleando y llego a ayudarlos a buscar el ascenso en diciembre", aseguró.



Y agregó: "este es un buen trampolín y quiero marcar muchos goles para ascender. Sé que se dará la oportunidad para estar en otro equipo de la A o saltar a Sudamérica porque es mi sueño, jugar en un equipo de Argentina, de Brasil, o en Europa, porqué no".



Sandoval también habló de sus problemas de indisciplina en Barranquilla, lo que tanto le cuestionaron en el tiburón y que habría sido determinante para su salida. "No puedo tapar la tierra con la mano y sé que cometí muchos errores en Barranquilla. Ya Dios y Fortaleza me están dando otra oportunidad para seguir adelante y en eso estamos".



El atacante soledeño, de 22 años, y con proceso en Selección Colombia juvenil y Sub-23, ya conoce la exigencia en el fútbol del B pues se inició en el Barranquilla FC. Sus destacadas apariciones llevaron a que Junior lo fichara para el primer equipo. Llega a Fortaleza tras jugar 23 partidos y marcar tres goles en su paso por los rojiblancos.