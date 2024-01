Luis Sandoval da tranquilidad en Cali: ‘La renovación va bien'

Deportivo Cali se enfrenta este martes a Fortaleza en el estadio Palmaseca, pero previo a este juego el delantero del Azucarero, Luis Sandoval habló sobre su futuro que continúa en el aire.



El atacante en diálogo con Win Sports aseguró que aunque no hay acuerdo para su renovación todo va encarrilado para firmar un nuevo contrato próximamente.



“La renovación va bien, estoy tranquilo en Cali. Se nota el aprecio de la hinchada hacia mí y mi familia. Estamos conversando, no hemos llegado a un acuerdo, pero todo va por buen puerto. Uno siempre quedarse donde lo quieren, espero que todo se solucione pronto”, dijo sobre el tema.

Por su parte, habló de lo que fue su llegada al equipo el semestre pasado desde Junior y la confianza que le han depositado en la institución verdiblanca: “Fueron momentos duros, pero mi familia me apoyó mucho. Cali me brindó una oportunidad muy grande, confiaron en mí y yo tenía ese reto de devolver la confianza. Entramos a los 8, pero no fue un buen cuadrangular, pero ahí vamos en esa lucha por mejorar”.



Además, aclaró que hay equipo para alejarse del descenso: “Yo creo que acá nadie está pensando en que vamos a descender. Se formó un equipo para pelear cosas importantes. El equipo ha empezado a demostrar cosas importantes, tendremos una batalla dura ante Fortaleza que lo ha hecho bien en Liga”.



Finalmente, dejó sus sensaciones sobre lo hecho por la Selección Colombia Sub-23 en el Torneo Preolímpico: “Es un torneo muy exigente. Todas las selecciones compiten por el cupo a los Olímpicos. Lo que pasa con la Selección es que juega bien, lastimosamente no se dieron los resultados. Es un grupo muy joven, que le falta afinar cosas”.