Férrea defensa a Osorio y su rotación: 'lo veo como una oportunidad'

América de Cali viene en un 'sube y baja' de resultados que parece no tener muy satisfecha a su exigente hinchada. Viene de perder el fin de semana frente a Jaguares, después de quedar eliminado de Copa Colombia a manos de su rival de patio. Si bien se mantuvo entre los ocho gracias a la diferencia de gol, con los mismos puntos de otros cuatro equipos, la afición tiene entre ceja y ceja al técnico Juan Carlos Osorio.

Este martes en charla con el programa Zona Libre de Humo, Luis Paz, uno de los líderes de los 'Diablos Rojos', salió en defensa del entrenador y el trabajo que vienen desarrollando. ¿A quién culpo de los resultados?



"El profe Osorio es un conocedor del fútbol, un hombre de mucha experiencia y un proceso como este no se ve reflejado pronto. Toca seguir trabajando duro. Nosotros día a día trabajamos y salimos a desarrollar en la cancha lo que hacemos en los entrenamientos. Infortunadamente no siempre nos han salido bien las cosas y estamos en tela de juicio".



¿Y la rotación? ¿Comparte esa idea? Paz se mostró como un férreo defensor: "en mi caso, más que rotación, lo veo como una oportunidad para jugar y adquirir y experiencia, de que todos tengamos la posibilidad de generar y crecer en nuestras condiciones de juego. Nosotros como grupo siempre queremos y buscamos adaptarnos rápidamente a las nuevas ideas, y que el técnico funcione porque al final salimos beneficiados todos".



Y agregó: "En nuestro caso, toca ser muy receptivos a la forma de trabajar del profe, de su idea y de adaptarnos a esta forma de juego y salir y desarrollarlo para y tomando poco a poco ese nivel que queremos. El grupo con este técnico o con el anterior siempre ha sido receptivo a las nuevas ideas. Sabemos que como todo proceso hay momentos buenos, regulares o malos".



Finalmente, Paz dejó claro que se respira armonía en la interna de los 'Diablos Rojos'. "El profe es muy abierto para nosotros acercarnos, para escucharnos. No hemos tenido inconvenientes o que no haya interacción entre el técnico y los jugadores (...) Con los jóvenes tenemos muy buena relación y siempre les decimos que tienen un buen respaldo".