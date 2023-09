Fue tajante: Luis Fernando Suárez habló de posible interés de Nacional

Atlético Nacional viene de firmar una importante victoria por 1-3 contra Águilas Doradas, uno de los más sólidos equipos de la temporada, en la ida de los cuartos de final de la Copa Betplay, que estuvo marcada por golazos, efectividad y chispazos del lujo que espera la afición.

Sin embargo, para muchos está todavía la molestia de esa derrota 4-1 contra América de Cali y siguen pensando que el técnico Amaral no es el ideal para esta nómina, llena de recursos y talento.



En esa dinámica se han mencionado varios nombres que estarían acercándose al equipo. Inicialmente se mencionó al argentino Miguel Ángel Russo, ex campeón de Liga con Millonarios, pero ahora se ha señalado otro nombre más cercano: Luis Fernando Suárez.



El ex DT de la Selección de Costa Rica, en charla con Caracol Radio, habló de la posibilidad pero dejó claro que hasta ahora "ni me han ofrecido el cargo”.



“Creo que mal haría yo en recibir una comunicación de estas sabiendo que hay un técnico en propiedad. En ese sentido uno tendría que ser muy respetuoso de ello. Lógicamente, siempre reconozco que Nacional es mi casa, me ha dado todo. Allí es donde nací como futbolista y después como entrenador”, afirmó.



Por ahora, su situación con el verde no pasa de buenos deseos: “Le tengo un aprecio grandísimo y lógicamente siempre estará esa sensación de agradecimiento a la institución y un apego a todo lo que Nacional da. Lo único que espero es que salgan de toda esta situación de la mejor manera”, concluyó.



Suárez está atento a nuevas ofertas tras su salida del equipo 'tico', al que logró llevar al Mundial de Catar, pero por ahora no hay una oferta formal del club verdolaga.