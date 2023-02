Luis Fernando Montoya no soporta crisis de Once Caldas: fuerte crítica

Once Caldas no levanta en la temporada 2023: fue el primer equipo en sacrificar a su técnico, Diego Corredor, por los malos resultados en la Liga BetPlay Dimayor I-2023, que lo tiene penúltimo en la tabla de posiciones.



La dirigencia del equipo albo le entregó una gran responsabilidad a Elkin Soto, un referente histórico del club, pero que debe tener la paciencia y el respaldo suficiente al no tener experiencia como entrenador.



Soto no pudo evitar la eliminación en la Copa BetPlay 2023, así que solo queda luchar por meterse a los cuadrangulares en la Liga este semestre.



Por todas estas cosas fue que explotó Luis Fernando Montoya, el técnico que sacó campeón al Once de la Copa Libertadores 2004; voz autorizada para hablar del ‘blanco blanco’.

Montoya fue consultado esta semana por ‘La Patria’, el principal diario de Manizales, para encontrar soluciones a la crisis del Once Caldas.



Montoya repartió críticas para todos, empezando por la dirigencia y su injerencia en los planes deportivos. “Esto es de unión de todos, pero con respeto por lo que cada uno hace. Hay que saber qué quieren los directivos. Allá todos los lunes nos reuníamos, hablábamos, daban opiniones, se valoraban, pero el técnico tomaba las decisiones”, comentó ‘El campeón de la vida’, molesto porque “no pueden tirar a Elkin Soto a un escenario tan complicado”.



Luego sus comentarios fueron dirigidos para los futbolistas del plantel albo. Por eso se preguntó: “Allá hay jugadores con mucha experiencia ¿en dónde están los líderes?”.



Finalmente, Montoya entró en la polémica que hay en Manizales con el nombre de Fernando Dortti, gerente deportivo y asistente técnico, señalado de dificultar el trabajo de Diego Corredor.



“Y yo, si estoy en una cosa de esas, me debo decidir si soy gerente deportivo o asistente técnico. No puede ser que deje el equipo principal con el asistente técnico y a Cúcuta, al partido de Copa, vaya el titular”, le dijo Montoya a ‘La Patria’.