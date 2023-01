Once Caldas sigue golpeando en el mercado: nuevo atacante se suma

La Liga BetPlay está a la vuelta de la esquina y para buscar figurar en el primer semestre del 2023, los equipos empiezan a cerrar sus movimientos en el mercado de fichajes, no sin antes, seguir dando golpes con estelares inclusiones. Uno de ellos es Once Caldas, quien se armó con viejos conocidos como Dayro Moreno que viene recargado de goles en el Atlético Bucaramanga, además de otros con paso por el blanco de Manizales como Andrés Correa, Jhon Pajoy y David Lemos.



Pero en el atractivo proyecto del Once Caldas no solo están las caras que ya habían estado en el club, pues también se reforzaron en la creación para 'alimentar' a Dayro Moreno y David Lemos con la llegada de Sherman Andrés Cárdenas procedente del Atlético Bucaramanga que ya hizo una gran dupla con Dayro en temporadas pasadas.

Además de los recientemente mencionados, Once Caldas también se reforzó en la parte defensiva con el lateral del Envigado FC, Santiago Jiménez. Los manizalitas quieren seguir golpeando el mercado de fichajes, y ante el rumor que apareció hace unos días de que estaban buscando otro delantero, se confirmó que un extremo con pasado por el Deportes Tolima campeón del 2021 y de la Superliga en 2022 será la nueva contratación del cuadro blanco.



Se trata del atacante que también pasó por el Cúcuta Deportivo y fue campeón del Ascenso en 2018, Luis Fernando Miranda Molinares. El guajiro de 25 años de edad se convierte en el séptimo fichaje del Once Caldas. El ex Deportes Tolima, quien en la pasada temporada no la pasó muy bien acompañado del mal semestre que tuvo el equipo pijao tendrá revancha ahora en Manizales esperando mejorar su rendimiento. Miranda puede ser una alternativa por las bandas o en la zona central del ataque, puesto que Hernán Torres, ante las ausencias de varios delanteros, designó a Luis Fernando en esa posición.