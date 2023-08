Relevo en la cúpula de Deportivo Cali: ¿Ha sido un golpe de estado?

Los problemas del Deportivo Cali no se han resuelto: el equipo sigue en el sótano de la tabla de posiciones y el dinero para cubrir las millonarias obligaciones pendientes no ha aparecido.

Y como era de esperarse, ante esa impotencia para resolver tantos asuntos pendientes, ya han empezado a rodar algunas cabezas.

​

La de las últimas horas es nada menos que la del hoy ex presidente Luis Fernando Mena, protagonista del que, al parecer, sería un golpe de estado.

​

El comunicado del club no da muchas luces: el Comité Ejecutivo, "en uso de su facultades" anunció a Mena con el cargo de vocal dentro y a Guido Jaramillo como su reemplazo. En Cali se rumora que se trataría de un hecho inusual, básicamente enfocado a sacar a Mena de la cúpula.



¿Pero qué fue lo que pasó en las últimas horas del pasado martes? Lo primero es que Mena se sometió a un procedimiento médico y eso haría que, según los estatutos, la decisión no fuera válida.



El ahora ex presidente podría incluso salir de la junta directiva del club, pues de mantenerse la decisión, el futuro no tendría reversa. Se especula que este martes habría rueda de prensa con el directivo saliente para dar los detalles de lo que considera una salida 'irregular'.