Vicepresidente del Cali confirmó segunda baja para el próximo semestre

El Deportivo Cali continúa realizando los trabajos de la pretemporada en la sede deportiva en el sur de la ciudad, donde este miércoles completaron su tercer día de entrenamientos enfocados inicialmente en volver a obtener la condición física ideal, para afrontar la temporada en las mejores condiciones posibles.

Alrededor del equipo han surgido varias dudas sobre continuidad de jugadores, nuevos fichajes, continuidad de Rafael Dudamel y el tema económico del equipo, por lo que el vicepresidente del Cali, Luis Fernando Mena, aclaró varias dudas en el programa radial del ‘Corrillo de Mao”.

Comenzó respondiendo sobre la salida de Michael Ortega y confirmó también la de Sebastián Leyton: “salió ya Michel Ortega, también salió Leyton y estamos mirando para tratar de llegar a acuerdos con otros jugadores. Se arregló en unas condiciones favorables para los dos, no se les hizo daño a ellos y para la institución fue favorable, nos economizamos unos cuantos recursos necesarios para el equipo”.

Se pronunció también sobre la situación del delantero Agustín Vuletich: “desafortunadamente no se le han dado las cosas a él y nosotros no nos podemos dar el lujo de tener una persona, que no se le han dado. Se va a tratar de hacer un arreglo con él. El presidente ya tuvo el primer acercamiento sobre el tema y va a haber otra reunión y no siempre se puede decidir en una sola. Una de las cosas para él, que me parece sana es que Cortuluá está muy interesado y Deportivo Pereira también manifestó su intención”.

Anunció que por ahora no traerán a ningún jugador por la situación económica: “no hemos pensado en traer algún jugador, la situación económica del Deportivo Cali es para recogernos un poco en todo sentido, estuvimos reunidos el Comité Ejecutivo con el profesor Rafael Dudamel, hablamos con él y le dijimos la realidad de lo que viene para el Cali. Vamos a jugárnosla con lo que tenemos y sacar más canteranos adelante”.

Añadió: “estamos liberando cupos, la idea es llegar a una nómina no mayor a 1.200 millones, no vamos a desarmar el equipo como nos pasó en enero, que se descuadernó por completo, no pretendemos tapar el sol con las manos y la puerta sigue abierta, pero vamos a cumplir objetivos financieros y con resultados deportivos, y ese fue el compromiso del profesor Dudamel”.

Referenció el apoyo hacia el cuerpo técnico: “nosotros como institución y como todo, no vamos a tener un proyecto futbolístico si seguimos cambiando y cambiando de técnico cada tres o seis meses, Rafael Dudamel viene haciendo un proyecto y si nosotros paramos el proyecto ahora, sería estúpido, así algunos hinchas digan que soy un bruto o soy un payaso, lo que sea. Nosotros estamos apostándole a un proyecto grande con el profesor Dudamel, lo respaldo, toda la junta lo respalda”.

Admitió que las cosas no salieron de la mejor forma: “no se nos dieron en este primer semestre y no lo voy a negar y échenos la culpa, digan lo que quiera, pero Dudamel tiene que continuar, porque estamos en medio de un proceso importante que él lo ha llevado y los vamos a apoyar y continuar con este proceso”.

Por último, se le preguntó sobre una posible salida de Jhon Vásquez: “él todavía tiene contrato con nosotros, no se ha vencido y va hasta diciembre, hay unas negociaciones, han llegado ofertas, pero hasta que no llegue un papel serio no podemos hablar de que se va para acá o para allá, no podemos decir nada, tenemos que esperar hasta que aparezca la oferta real”.

Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15