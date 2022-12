¿Conflicto entre el Cali y jugadores? Presidente aclaró la situación

Durante los últimos días apareció la noticia, de que los jugadores del plantel profesional del Deportivo Cali no quisieron entrenar, por la falta o incumplimiento en los pagos, a los cuales se había prometido en ponerse al día hace un par de semanas, el presidente del cuadro azucarero Luis Fernando Mena.

Este viernes, el mismo presidente citó a una rueda de prensa, en la cual, aclaró la situación y confirmó que los jugadores no han querido entrenar: “en razón de los hechos acontecidos en los últimos días, los cuales guardan relación con la inasistencia de las sesiones de entrenamiento, por todos los jugadores del equipo profesional. Como presidente de la Asociación Deportivo Cali, en calidad de empleador, es de mi interés dar a conocer los pormenores relacionados con esta situación. Quiero dejar claro que la asociación hasta el día de hoy siempre ha actuado en el marco de la ley y ajustándose a los procedimientos laborales. Por lo anterior, es de nuestro interés informar, que no se ha ejercido presión, amenazas o acciones contra algún jugador. Cualquier versión sobre amenazas carecen de total veracidad”.



Reconoció que los jugadores fueron llamados a descargos, pero todo dentro la ley: “nos hemos ajustado a los procedimientos laborales, consagrados en el código sustantivo del trabajo y respetando todos sus derechos. El llamado a descargos no es una retaliación, es un mecanismo pertinente para que los jugadores expusieran las razones de su inasistencia a sus labores como trabajadores del club”.



Dijo que el pagó solo se pudo hacer al día siguiente de los pactado: “este dinero de 2.494 millones de pesos, destinado única y exclusivamente para abonar a los emolumentos que estaban pendientes a su favor. Sobre el particular, cabe la pena mencionar que el dinero gestionado, fue recibido el día 30 de noviembre a las 18:34 minutos, mediante transferencia a nuestras cuentas. Dinero que ingresó fuera de los horarios bancarios y tengo las pruebas de ello. Una vez las tuvimos disponibles, ordené inmediatamente fueran transferidos a cada uno de los jugadores del primer equipo y el pago se hizo el 1 de diciembre, teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos por trámites bancarios”.



Además, que a tres jugadores de la plantilla se les debe aún una cantidad importante: “vale la pena mencionar que el Deportivo Cali, con corte al 30 de noviembre del 2022, se encuentra al día con las obligaciones de carácter laboral, salarial y seguridad social de los miembros del plantel profesional. Que, si bien es cierto, se les adeuda otros conceptos, no salariales a tres jugadores; si consideramos extraño, inclusive causa molestia e inconformidad institucional, que ninguno de los atletas se haya presentado a cumplir sus obligaciones laborales”.



Por último, dijo que desconoce la razón del cese de entrenamientos de los demás y esperan que la situación no desmejore más: “quisiera poderles dar una razón a ustedes, la desconozco, pero me parece desleal con la institución. Ellos trazaron una línea y de esa, no vuelven a pasar. Nosotros tenemos otra línea, donde vamos a dejarnos acercar más. Me duele pensar que pesa más el bolsillo que el escudo que besan a veces y dicen amar tanto”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15