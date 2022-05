Gamero se apoya en Luis Díaz para formar a Ruiz: lo ve en Europa

Este viernes en charla con Primer Toque, de Win Sports, el técnico Alberto Gamero habló del presente de Millonarios y dio algunos detalles de la intimidad del grupo. También, aprovechó el momento para confesar que Luis Díaz, extremo colombiano en el Liverpool, es su referencia en el fútbol mundial para seguir puliendo a su joya, Daniel Ruiz, a quien ve en un futuro no muy lejano en el fútbol de Europa.

"Yo le estoy enseñando a (Daniel) Ruiz lo que le estoy viendo a Luis Díaz: cuando no tengo el balón tengo que marcar. El fútbol moderno es ese, tiene un 60% de que cuando no se tiene el balón hay que marcar, marcan los 10 que están por delante del arquero porque él tapa. Le estoy enseñando a Ruiz, para cuando se vaya a Europa, que un extremo tiene que marcar cuando no tenga el balón", reconoció Gamero.



Y agregó que "Yo no puedo decirle, eres un jugador importante y no te voy a desgastar. El fútbol moderno es tratar de jugar bien al fútbol, tener buena técnica, regresar cuando pierde el balón". El técnico de Millonarios, así como muchos al rededor del mundo, está deleitado con la manera de jugar del extremo de los 'Reds', que en tres meses y medio consiguió una sorprendente adaptación en el fútbol inglés. Todos hablan de 'Lucho' y quiere que en su momento ocurra con Daniel.



El entrenador samario también se refirió al momento de Millonarios en los torneos colombianos. En Liga, se clasificó varias fechas atrás entre los ocho y apunta al liderato, y en Copa Betplay, viene de clasificarse a cuartos de final tras despachar a Jaguares. "El día a día es tratar de mejorar. Uno siempre tiene que ir un poco más allá y cada día tratamos de corregir los errores, que el equipo tenga la vocación de entrar a la cancha a jugar bien. Lo que practicamos en la semana es lo que por momentos nos ha dado resultados".



Gamero dijo además que "escucho que si Millonarios no es campeón no sirve de nada y no estoy de acuerdo, para uno llegar a algo bueno tiene que hacer las cosas bien, y nosotros estamos en ese camino, de intentar ser campeón. Para hacerlo se debe seguir en lo estamos haciendo, jugar bien al fútbol, pelear los primeros lugares, clasificar, tener la confianza, y desde el año pasado que peleamos título con Tolima, de allá para acá, el equipo se ha acostumbrado a eso. Queremos pelear el título y ganarlo, pero no es fácil. El que fracasa es el que no lo intenta".



Finalmente, contó cómo es el trato con sus jugadores. Eso es fiel muestra de que la armonía del grupo es clave para que los resultados se den. "Yo siempre con mis jugadores he tratado de ser un amigo y mucho más con ellos porque me siento el padre de la mayoría. Hasta (Macalister) Silva que es el más viejo (risas) puede ser mi hijo, tiene 35 años y yo tengo 58, o sea que lo hice de 23. Todos pueden ser mis hijos y los trato así, a los hijos siempre hay que educarlos y uno quiere lo mejor. Ellos saben que a la hora de trabajar es trabajar, así charle con ellos, juegue y entre a los partidos, me gusta tener una buena relación".