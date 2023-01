Junior firmó un viejo conocido delantero: ¿La quinta será la vencida?

El Junior de Barranquilla se sigue preparando para lo que será la Liga BetPlay 2023-I, Arturo Reyes ha depositado la confianza en varios jugadores que dirigió en las selecciones juveniles de Colombia y también que tuvo la oportunidad de dirigir en el Barranquilla FC y que ahora tendrá un importante regreso en busca de por fin consolidarse en el conjunto barranquillero.



Un miércoles 4 de enero movido en temas de fichajes para el Junior, que después de que Héctor Cárdenas entregara el listado oficial de los 23 elegidos para disputar el Sudamericano Sub-20 en Colombia, no perdió tiempo para fichar a jóvenes como Léider Berdugo y Jhon Vélez, este último, quien encabeza el listado con su talento. Además de Howell Mena.

Junior ya empezó los trabajos precompetitivos con el fin de buscar un nuevo título en la liga colombiana, y no pierde tiempo en los preparativos para encarar dicho torneo. Tras firmar a importantes nombres como Léider Berrío y Brayan León, campeones con el Deportivo Pereira, además de Iván Scarpeta, Edwin Herrera, Amaury Torralvo, Vladimir Hernández y Carlos Sierra, no solo pararán con estas contrataciones.



Y es que, el jueves 5 de enero oficializaron a un viejo conocido por el plantel y por Arturo Reyes. Será la quinta ocasión en la que Luis Sandoval está en las filas junioristas tras jugar desde 2018 hasta mediados del 2021. Luego jugó en Fortaleza CEIF y en Águilas Doradas, donde no tuvo mucha regularidad como se esperaba.



Así las cosas, Luis Fernando Sandoval o mejor conocido como el 'Chino' Sandoval tendrá su tercer regreso al Junior, pero será su quinto año con los rojiblancos tras jugar desde 2018 hasta mediados de 2021. Con Brayan León espera ganarse un importante sitio en el esquema de Arturo Reyes quien ya lo conoce.