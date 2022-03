¿Otra vez 'Chino'? Revelan razón por la que Sandoval no está jugando

El atacante barranquillero, Luis Sandoval, volvió a tener una oportunidad en la primera división del fútbol colombiano después de jugar en el Torneo de Ascenso con Fortaleza. Sin embargo, nuevamente vuelve a ser noticia por indisciplina. La misma que le causó varios dolores de cabeza al Junior, razón por la que decidió cederlo.



El 'Chino', de 22 años y de pasado en Selección Colombia juvenil, habló de una aprovechar una "segunda oportunidad" y de "renacer" cuando dejó al tiburón, pero según contó Leonel Álvarez, técnico de Águilas Doradas, la situación sigue igual. Esa es la razón por la que no está entrando en sus planes, y al parecer, la directiva antioqueña tomará cartas en el asunto.

"Lo de (Luis) Sandoval yo si me remito a hablar de ese tema, va por un tema de disciplina. Hemos tomado la decisión de por el momento no contar con él. Es un tema para hablar con directivos. Realmente creo que en eso he sido muy claro cuando llegué", dijo Álvarez en la conferencia de prensa tras la derrota 1-2 frente a Envigado, en la jornada de clásico que finalizó este martes en Rionegro.



Cabe recordar que Sandoval protagonizó varios incidentes de indisciplina en el Junior, todos de ellos relacionados con fiestas y alcohol. Antes de su llegada a las Águilas, Toque Sports contó de un nuevo escándalo del 'Chino', después que al parecer terminara en un CAI de Policía "pasado de tragos", señaló el medio barranquillero recordando que "no es la primera vez que está ligado a estos actos".