‘Chino’ Sandoval se destapó: recuperación y dura respuesta a Pinto

Luis ‘Chino’ Sandoval salió del Junior de Barranquilla a mitad del primer semestre luego de estar envuelto en temas de indisciplina y tras ser expulsado del equipo, el joven jugador tendrá su segunda oportunidad, pero esta vez vistiendo la camiseta del Deportivo Cali.

Luego de ser anunciado como refuerzo del Cali, el técnico Jorge Luis Pinto no estuvo de acuerdo con la incorporación del ‘Chino’ Sandoval y prefirió dar un paso al costado, dejando clara su postura que no iba a trabajar con un jugador con antecedentes de indisciplina.



Con respecto a su llegada al cuadro azucarero, Luis Sandoval habló por primera vez después del escándalo que lo sacó del Junior y en el programa ‘Zona Libre de Humo’ el atacante expresó cómo se encuentra con el tema de recuperación y de la división con Pinto.



"Yo pienso que nunca he sido una manzana podrida, soy una persona alegre, me gusta bromear. Tengo que prepararme, estar al 100% para brindarle un granito de arena al club. Ahora estoy en unas terapias, esto es más un tema de autocontrol, a veces algunos creen que uno es alcohólico, pero todo el mundo tiene su forma de pensar. Ahora acá en Deportivo Cali ya estoy trabajando con el psicólogo", mencionó Luis Sandoval.



Con respecto a la polémica decisión de Jorge Luis Pinto de dejar el club por su incorporación, Sandoval le respondió al técnico, dejando claro que se cerró al conocer que llegaba como refuerzo.



“El profe Jorge Luis Pinto tiene su pensar y si tomó la decisión es respetable, los directivos me acogieron, me brindaron su apoyo, lastimosamente el profe no quiso, él se cerró y son cosas de las que uno no puede hacer nada”, referenció.



Por último, Sandoval mencionó que en Cali firmó una cláusula para rescindir el contrato en caso de que sea de nuevo envuelto en temas de indisciplina y pidió a la hinchada del Cali que confíe en él tras esta oportunidad que le están brindando.



"Yo firmé la cláusula, la que firman todos los equipos. Si hay mal comportamiento, el club puede rescindir el contrato, Dios mediante estamos concentrados para revertir esta situación que vive el club”.



Y agregó: "Al hincha del Deportivo Cali le digo que confié, apoyando a los muchachos, sé que esto va a cambiar, del ‘Chino’ esperen goles y buenos rendimientos”, finalizó Sandoval.



Por ahora, Cali sigue preparándose para debutar oficialmente en Liga BetPlay 2023-II frente al Deportivo Pereira en condición de visitante el próximo 17 de julio.