Millonarios sufre antes del debut: nueva baja para enfrentar a Pereira

La Liga BetPlay 2023-I inició para la mayoría de equipos, pero otros como Millonarios, Medellín, Deportivo Cali, Deportivo Pereira, entre otros, no vieron actuación en la primera jornada. Ya en la segunda fecha, los embajadores tendrán que salir de Bogotá para visitar a nada más y nada menos que a los pereiranos que vienen de ser campeones en el segundo semestre del 2022.



Millonarios, con las bajas de Álvaro Montero, Andrés Llinás, Daniel Ruiz y Daniel Cataño como sensibles para afrontar el primer reto ante los campeones, se le suma una nueva baja en la parte delantera. Sin un Ruiz, Alberto Gamero tampoco tendrá a disposición a Luis Carlos Ruiz, pero afortunadamente, no es por una lesión ni por problemas musculares que lo puedan alejar de más fechas.

La gran pregunta entonces es, ¿qué pasó con Luis Carlos Ruiz? El delantero de Millonarios que estuvo en la pretemporada con el cuadro embajador y tuvo más descanso para ponerse a disposición de Alberto Gamero no podrá estar contra el Deportivo Pereira. Ante los matecañas, sí estará Leonardo Castro que no pudo estar en la pretemporada ante el Hertha Berlín ni frente a River Plate en lo que fue un empate y una caída, sí estuvo en Bogotá.



Habrá sangre joven en la convocatoria de Millonarios en la delantera con Yuber Quiñones, Édgar Guerra, Jader Valencia y Luis Paredes, de 21 años de edad. Y la experiencia de Leonardo Castro liderando el primer partido como el delantero ideal. Pero entonces, Luis Carlos Ruiz por qué no aparece en el listado de convocados.

Millonarios no tendrá a Luis Carlos Ruiz disponible en el frente de ataque. Ruiz no podrá estar, según con información del periodista Alexis Rodríguez, Luis Carlos no viajó por problemas físicos, afortunadamente descartan que sea algo muscular o algo grave, no pasa más allá de un malestar general y decidieron no arriesgarlo. Así las cosas, Alberto Gamero premió también el nivel de Nicolás Arévalo, un volante que entró a su primera convocatoria.