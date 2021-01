Amaranto Perea y la clave para conseguir la victoria en el Palogrande

Junior se ubica en la parte alta de la tabla de la Liga BetPlay 2021-I, gracias a la victoria por 1-2 sobre Once Caldas en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales.

El conjunto tiburón comenzó perdiendo el partido al minuto 4, pero tras una notable mejoría, los dirigidos por Amaranto Perea remontaron el marcador en el segundo tiempo, luego de los goles de Miguel Ángel Borja y Fredy Hinestroza.



Justamente, el DT del conjunto barranquillero, tras finalizar el partido, atendió a la prensa y dio su análisis de la segunda victoria en la Liga.



“Nos costó el inicio. Creo que nos costó entrar en el ritmo de juego, estábamos encontrando espacios, pero ellos eran más dinámicos. No teníamos la velocidad que queríamos y fuimos imprecisos. Pero sabíamos que era importante aguantar", dijo.



Perea aseguró que no fue fácil conseguir los tres puntos, por lo que dio la clave para salir victorioso de un duelo en el que su equipo presentó varios problemas



“Lo que me pone contento es que tuvimos paciencia, tuvimos los espacios y las sensaciones son buenas. Tener paciencia fue la clave. El Caldas nos sorprende, estábamos imprecisos, pero los espacios estaban apareciendo".



"Crecimos en el segundo tiempo, nos sentimos cómodos con la pelota y esto me da alegría porque fue lo que trabajamos. Aparecieron los espacios y nos da confianza para seguir creciendo ", finalizó.