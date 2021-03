Amaranto explotó en rueda de prensa: ‘esto no lo puedo explicar’

Luis Amaranto Perea vive días realmente críticos al mando del Junior de Barranquilla. Si bien hace unas cuantas fechas los resultados lo respaldaban, el juego mostrado no ha terminado de convencer a los aficionados.

Este viernes empató a un gol en casa frente al Bucaramanga, resultado que lo deja con un grave historial reciente: tan solo una victoria en sus últimos seis partidos.



En conferencia de prensa, el entrenador no se guardó absolutamente nada y fue completamente autocrítico. Esto fue lo que dijo:



Balance del partido - Con tanta pérdida e imprecisión es difícil. El primer tiempo puede ser de los peores que hemos jugado. Esto no te lo puedo explicar yo. Muchos no estuvimos a la altura. En el segundo tiempo cuando modificamos un poco, ganamos la segunda jugada, duelos... es otro equipo. No puedo explicar porqué el equipo tiene esos lapsos de partidos. Por momentos parece que se acuerda de cosas y sale a jugar. Es lo que te puede decir en estos momentos.



Ambiente al interior del grupo - La presión ya empieza a notarse. Hay jugadores a los que la mochila se les empieza a llenar, es la presión que genera un equipo grande. Tenemos que resolverlo de alguna manera. Insisto, tan imprecisos, perder tantos balones, es complicado. En el primer tiempo estuvimos muy imprecisos.

Su opinión del equipo - Nadie podría estar conforme, sería irracional decirlo. He reconocido un montón de veces lo que pasa, que por momentos sí lo hacemos bien o por muchos momentos no. Con lo mostrado en estos partidos, no podemos estar conformes.



Cambios - Muchas veces sientes que hay jugadores que no están haciendo un buen partido, pero la función de los cambios pasan por que ese jugador levante su nivel. No es cambiar por cambiar. Queríamos acompañar mas a (Fabián) Sambueza en el mediocampo. Entró 'Cariaco' (González), el ingreso de (Miguel Ángel) Borja fue muy notable. Muchas veces los cambios no pasan por sacar a los jugadores que no están bien, sino meter jugadores para que tanto el que está mal como el equipo mejoren.

Errores de Junior o aciertos de Bucaramanga - En este partido insistimos en los laterales altos. Está claro que el rival hace su trabajo, pero también considero que perdimos pelotas demasiado fáciles. No creo que hayan ejercido una presión tan grande como para que nos equivocáramos de la manera que lo hicimos. Si el equipo no es intenso, no remata a portería, es difícil. En el segundo tiempo la actitud cambió y el juego del equipo también.