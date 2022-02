Pons tras su doblete con el DIM: 'queremos que la gente se divierta'

Fueron 68 minutos de juego y en su primer partido como titular con la camiseta del Deportivo Independiente Medellín, que el argentino Luciano Daniel Pons se estrenó con gol en el fútbol colombiano. El ‘9’ ex Banfield, Aragua de Venezuela, entre otros, se fue de doblete contra el campeón Deportivo Cali en el Atanasio, una carta de presentación que ilusiona al poderoso para volver a clasificar entre los ocho tras tres años y cinco torneos.



"Muy contento por ganar, hacer dos goles contra el último campeón, queremos que la gente se divierta con estos resultados", indicó Pons en conferencia de prensa. Con 31 años, esta es la segunda experiencia deportiva para el Rosarino por fuera de su país y ya igualó lo que hizo en Aragua, donde disputó siete partidos y marcó dos goles.



Pons tiene muy buena movilidad, los goles fueron calcados, uno en cada arco, una virtud suya por ubicarse bien y definir con solvencia a la salida del arquero rival y por la precisión de Felipe Pardo, quien se disfrazó de ‘10’ para poner mano a mano al ariete. "Felipe Pardo es un jugador muy importante para el equipo, hace pases muy precisos y solamente hay que estar bien ubicados", resaltó.



Finalmente, Luciano habló sobre el nivel del fútbol colombiano respecto al argentino, campeonato que muy bien conoce, siendo de los pocos jugadores que actuó en todas las categorías profesionales, desde la D hasta primera, en donde también tuvo la oportunidad de destacarse como ‘rompe redes’. "No hay tanta diferencia entre el fútbol colombiano con el argentino. Acá quizás hay menos espacios que allá, quiero adaptarme rápidamente para seguir trabajando para estar por este camino".



Julio Comesaña depositó su confianza en Luciano Pons, un jugador que llegó como opción en un difícil mercado de pases, donde el uruguayo le apuntó a ‘killers’ consagrados en Suramérica, pero que, gracias a un amigo suyo, dio con su nombre. "Me alegra lo de Luciano Pons, porque fue recomendado por Enrique Goliath quien fue el que me recomendó a Germán Cano en el Pereira", señaló en conferencia de prensa el estratega uruguayo.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8