Argentino le dice sí a Nacional: 'estoy en la baraja y me enorgullece'

Atlético Nacional sigue buscando candidatos para dirigir a equipo tras la decisión de despedir a Alejandro Restrepo. No hay prisa, pero tampoco sobra tiempo.

A pesar de la negativa de Hernán Crespo, la idea sigue siendo un entrenador extranjero. Y en esa lista no había solo un argentino, según las declaraciones de uno de los opcionados.



"Sí, estoy en la baraja de candidatos posibles en el futuro para agarrar la dirección técnica de Atlético Nacional, y eso a mí me enorgullece y me pone contento", dijo Lucas Pusineri, ex DT de Deportivo Cali, en charla con Blu Radio.



"Esto habla de un buen pasado y una buena imagen que he dado en los clubes en los que he estado, y eso para mí es una carta de presentación siempre buena, porque me hace ser un técnico que está a las posibilidades de reintegrarse a los clubes importantes, y para mí eso es gratificante", añadió.



Las opciones son, por ahora, puras exploraciones. Al parecer, según Pusineri, no hay prisa: "todo viene siendo muy reciente, hoy hay un partido muy trascendental. Estoy hablando porque hay un entrenador que ha dejado el cargo y hay una posibilidad de ser educado, de poder charlar y la gente que conduce a la institución se ha encargado de la tarea de tomar decisiones. No hay un tiempo estipulado ni mucho menos", concluyó.