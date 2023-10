Lucas González reconoció que se sintió amenazado por enfrentar a Dayro

América de Cali sacó un punto casi que de oro en el Palogrande de Manizales luego de la enorme lluvia que suspendió el partido por más de una hora y que generó incertidumbre sobre si en verdad se iba a jugar. Al final, ambos lograron jugar con la cancha un poco encharcada y terminaron con el marcador 1-1 en esta fecha 19 de Liga BetPlay 2023-II.

Luego del partido en Manizales, el técnico del América, Lucas González, habló en conferencia de prensa sobre lo que tuvieron que pasar en el estadio Palogrande y cómo se vieron afectados por el clima para desarrollar su juego, aunque también destacó la importancia del goleador del Once Caldas, Dayro Moreno, a quien elogió y hasta enfatizó en que se sintió amenazado por su presencia.



Condiciones de la cancha: “cuando se enfrentan dos equipos que tienen propuestas diferentes, nosotros intentamos tener un juego más colectivo, con el estado de la cancha las ventajas que queremos tener no se consiguen. Ese es el vehículo que intentamos usar en el terreno de juego, quitándoles el balón y metiéndolos en su campo y hoy el balón no rodó. Los chicos lo hicieron bien, desaprovechamos un penalti, en la segunda parte el campo mejoró un poco, en el gol del Once Caldas creo que Edwin se resbala, pero creo que el equipo sabe reponerse a la situación, tenemos ahora 13 partidos de invicto y rescato la valentía de mis jugadores”.



La importancia de Dayro Moreno: “es una lástima que un club como este esté pasando por una situación difícil. Teníamos unas ganas de ganar y carácter importante para someter al rival. No creo que sea debilidad de ellos porque nos sentíamos amenazados, teniendo a Dayro Moreno al frente siempre me voy a sentir amenazado como entrenador, pero los chicos lo han hecho muy bien”.



Cree que América pudo ganar: “perdimos dos puntos, tendré que ver el partido nuevamente. Sientes que pierdes ddos puntos cuando sometes al rival y les creas más opciones de las que te crean, cuando estuviste cerca de ganar”.