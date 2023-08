Lucas González se disculpó con Darwin Quintero: ‘Lo expuse mucho’

América de Cali se prepara para enfrentar a Equidad por Liga Betplay. No obstante, previo a este juego el técnico Lucas González habló con ‘Caracol Radio’ y allí le pidió disculpas a Carlos Darwin Quintero.



El entrenador confirmó que utilizó más de lo debido al atacante durante el duelo por Copa Betplay ante Nacional y eso fue consecuente de su bajo nivel ante Pasto en Liga.

“Con Darwin, se lo dije a él, tengo que pedirle disculpas y se las pido acá, públicamente. Simplemente porque es un jugador, que también tuvo una lesión en los cuadrangulares del torneo pasado, y yo lo aceleré porque lo necesitábamos contra Nacional. La verdad, él no estaba para jugar 90 minutos contra Nacional, estaba para jugar 45′. Cuando empezó el partido, yo sentía que lo necesitábamos. Y al dejarlo más tiempo del que estaba preparado para jugar por venir de un periodo tan largo de lesión y con tan poquito tiempo de pretemporada, yo lo expuse”, mencionó.



Y agregó: “Es algo que yo no debí haber hecho. Encima de eso, el siguiente partido tuvo tres días para recuperarse y cuando inicia el partido contra Pasto evidentemente no está recuperado, tiene una fatiga importante. Lo expusimos demasiado al ponerlo más tiempo del que él debía jugar, yo debí haberlo protegido más”.



Por su parte, habló sobre la evolución de Edwin Cardona: “Posiblemente, no este partido que viene sino el que sigue, sino estoy mal es con Medellín, ya podremos ver a un Edwin Cardona que esté por ahí en un 7 u 8 de su nivel. La intención es llevarlo a un 10 y que Edwin pueda regresar a la Selección Colombia porque todavía tiene muchísimo fútbol en su cerebro y en sus piernas”.



Finalmente, se refirió a la posibilidad de traer a Felipe Aguilar, quien recientemente salió de Lanús, de Argentina: “Me encantaría, es un excelente jugador. Creo que se adapta perfectamente a la idea que nosotros queremos, pero hasta donde tengo entendido, Felipe no tiene la intención todavía de regresar a Colombia. Así que en este momento no es una posibilidad que nosotros valoremos. Ojalá que en algún futuro, si él toma la decisión de regresar, se ponga en contacto con nosotros porque es un jugador que nos ayudaría muchísimo”.